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Los inodoros típicos blancos pasaron de moda: la nueva tendencia que es más elegante y tiene más funciones

La nueva generación de sanitarios apuesta por el diseño minimalista y la tecnología integrada, con bidet, asiento calefaccionado y descarga automática.

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El inodoro blanco tradicional fue un elemento fijo en los baños argentinos.
El inodoro blanco tradicional fue un elemento fijo en los baños argentinos. Foto: Gemini
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Durante décadas, el inodoro blanco tradicional fue un elemento fijo en los baños argentinos: simple, funcional y sin grandes cambios en su diseño. Sin embargo, en 2026, la tendencia dio un giro con la llegada de los inodoros inteligentes, que sumaron tecnología y un estilo mucho más sofisticado.

Estos nuevos modelos, conocidos como smart toilets, integran en una sola pieza funciones que antes requerían accesorios separados. Entre las novedades más destacadas se encuentran el bidet incorporado, el lavado con agua caliente, el asiento calefaccionado, el secador de aire, la descarga automática y la posibilidad de personalizar cada ajuste.

Cómo funcionan los inodoros inteligentes y qué los diferencia

A diferencia de los modelos clásicos, los inodoros inteligentes presentan una estructura más compacta y continua, con conexiones y mecanismos ocultos. El resultado es un baño de aspecto más limpio y moderno, donde la tecnología se integra al uso cotidiano.

Uno de los cambios más importantes es la incorporación del bidet en el propio inodoro. El sistema utiliza una varilla que libera agua para la limpieza, con opciones para ajustar la temperatura, la presión y la posición del chorro. Algunos modelos permiten elegir entre lavado delantero y trasero, e incluso cuentan con sistemas de autolimpieza de la varilla.

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Cómo funcionan los inodoros inteligentes y qué los diferencia. Foto: Gemini

El asiento calefaccionado es otra función que marca la diferencia. Fabricantes como Kohler y TOTO ofrecen modelos con distintos niveles de temperatura, que pueden personalizarse según las preferencias del usuario. Además, muchos suman secado con aire caliente, lo que reduce la necesidad de papel higiénico.

Tecnología y comodidad: sensores, descarga automática y más

La innovación no se detiene en la limpieza. Algunos inodoros inteligentes pueden abrir y cerrar la tapa automáticamente gracias a sensores de movimiento, y activar la descarga sin necesidad de tocar ningún botón. Otros modelos incluyen desodorización automática, luz nocturna y sistemas de limpieza con luz UV para garantizar la higiene.

El objetivo es que la tecnología se integre de manera natural en el baño, minimizando los elementos que hay que manipular y mejorando la experiencia diaria.

El impacto en el diseño y la estética del baño

La transformación no es solo funcional: el diseño también evolucionó. Los nuevos inodoros inteligentes apuestan por formas minimalistas, redondeadas o escultóricas, con mecanismos ocultos y menos componentes a la vista. Así, el sanitario deja de ser un objeto puramente utilitario para convertirse en parte del estilo del baño.

En agosto de 2026, la revista House Beautiful destacó el lanzamiento de un modelo inteligente por su combinación de tecnología y diseño, marcando el rumbo de la tendencia.

Aunque el inodoro blanco clásico sigue vigente, los modelos inteligentes muestran hacia dónde va el diseño de baños contemporáneos: menos piezas separadas y más funciones concentradas en un solo objeto.

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