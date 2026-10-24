comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Maribel Mendoza, experta en limpieza: “Para dejar el horno impecable, utilizo 1 litro de agua caliente y una cápsula del lavavajillas”

La experta en limpieza explicó cómo eliminar la grasa incrustada sin esfuerzo y sin productos abrasivos, y compartió otros consejos prácticos para la cocina.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Maribel Mendoza, experta en limpieza: “Para dejar el horno impecable, utilizo 1 litro de agua caliente y una cápsula del lavavajillas”.
Para esta técnica solo se necesita agua caliente y una cápsula de lavavajillas para lograr resultados sorprendentes y sin dañar la superficie del electrodoméstico. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El horno suele ser uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero también uno de los más difíciles de mantener limpio. La grasa acumulada y los restos de comida suelen convertir su limpieza en una tarea que muchos postergan hasta la famosa limpieza general. Sin embargo, la experta Maribel Mendoza compartió un método simple y efectivo que promete dejar el horno impecable sin esfuerzo.

Para esta técnica solo se necesita agua caliente y una cápsula de lavavajillas para lograr resultados sorprendentes y sin dañar la superficie del electrodoméstico.

El paso a paso para limpiar el horno con una cápsula de lavavajillas

Mendoza detalló que basta con colocar una cápsula de gel de lavavajillas en un recipiente apto para horno lleno con un litro de agua caliente. Luego, hay que encender el horno a 180 grados y dejarlo funcionar durante una hora.

Este método permite dejar el horno impecable.
Este método permite dejar el horno impecable. Foto: Foto: Gemini

El vapor que se genera ablanda la suciedad y la grasa adherida. Una vez que el horno se enfría un poco, solo hay que pasar un paño con detergente habitual y enjuagar con agua limpia. Según la experta, toda la grasa se desprende sin esfuerzo y no es necesario recurrir a productos abrasivos que puedan dañar el interior del horno.

Contenido Recomendado

Mosquitas en el baño y la cocina:el truco para eliminarlas de raíz y evitar que vuelvan para siempre

Como erradicar las mosquitas del baño y la cocina

Ana Tuñón, experta en limpieza:“Para eliminar la grasa de la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”

Ana Tuñón, experta en limpieza: “Para limpiar la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”.

Otros trucos de experta para la limpieza de la cocina

Además del truco para el horno, Maribel Mendoza compartió otros consejos útiles para resolver problemas cotidianos en la cocina.

  • Cuchillas de batidora como nuevas: si notás que perdieron filo, no hace falta cambiarlas. Solo hay que cortar varias tiras de papel de aluminio, ponerlas en el vaso de la batidora y triturarlas durante un minuto y medio. Así, las cuchillas recuperan su capacidad de corte casi al instante.
  • Vitrocerámica impecable: para eliminar manchas difíciles, Mendoza recomienda aplicar un cubito de hielo directamente sobre la mancha y luego raspar con la rasqueta. El frío endurece la suciedad y facilita su remoción.

Un método sencillo y sin productos agresivos

El truco de Mendoza permite mantener el horno limpio de manera rápida y económica, sin recurrir a productos que puedan dañar el electrodoméstico. Además, sus consejos demuestran que, con ingenio, es posible resolver los desafíos de la limpieza diaria con soluciones al alcance de todos.

LimpiezaCasaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026:“Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Antes de su visita a Argentina, León XIV recibió un reclamo de las universidades contra el Gobierno:el documento presentado

La reacción de Javier Milei tras su sobreseimiento en la Causa $LIBRA:“¿Quién me compensa buscando manchar mi buen nombre y honor?"

Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Economía

Inocencia Fiscal II:ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.

Riesgo país:llegó a 710 puntos, su nivel más alto en un año, y el dólar oficial sigue en $1.550

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Internacionales

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentaron en el último debate antes del balotaje en Brasil

Debate entre Lula y Bolsonaro elecciones en brasil

Fue al funeral de su amigo, aprovechó para visitar la tumba de su padre y murió en un infausto accidente

Dolarización de hecho, salarios precarios y jubilaciones congeladas:los testimonios que muestran la dura realidad económica de Venezuela

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones