Maribel Mendoza, experta en limpieza: “Para dejar el horno impecable, utilizo 1 litro de agua caliente y una cápsula del lavavajillas”.

Para esta técnica solo se necesita agua caliente y una cápsula de lavavajillas para lograr resultados sorprendentes y sin dañar la superficie del electrodoméstico. Foto: Foto: Gemini

El horno suele ser uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero también uno de los más difíciles de mantener limpio. La grasa acumulada y los restos de comida suelen convertir su limpieza en una tarea que muchos postergan hasta la famosa limpieza general. Sin embargo, la experta Maribel Mendoza compartió un método simple y efectivo que promete dejar el horno impecable sin esfuerzo.

Para esta técnica solo se necesita agua caliente y una cápsula de lavavajillas para lograr resultados sorprendentes y sin dañar la superficie del electrodoméstico.

El paso a paso para limpiar el horno con una cápsula de lavavajillas

Mendoza detalló que basta con colocar una cápsula de gel de lavavajillas en un recipiente apto para horno lleno con un litro de agua caliente. Luego, hay que encender el horno a 180 grados y dejarlo funcionar durante una hora.

Este método permite dejar el horno impecable. Foto: Foto: Gemini

El vapor que se genera ablanda la suciedad y la grasa adherida. Una vez que el horno se enfría un poco, solo hay que pasar un paño con detergente habitual y enjuagar con agua limpia. Según la experta, toda la grasa se desprende sin esfuerzo y no es necesario recurrir a productos abrasivos que puedan dañar el interior del horno.

Otros trucos de experta para la limpieza de la cocina

Además del truco para el horno, Maribel Mendoza compartió otros consejos útiles para resolver problemas cotidianos en la cocina.

Cuchillas de batidora como nuevas: si notás que perdieron filo, no hace falta cambiarlas. Solo hay que cortar varias tiras de papel de aluminio, ponerlas en el vaso de la batidora y triturarlas durante un minuto y medio. Así, las cuchillas recuperan su capacidad de corte casi al instante.

Vitrocerámica impecable: para eliminar manchas difíciles, Mendoza recomienda aplicar un cubito de hielo directamente sobre la mancha y luego raspar con la rasqueta. El frío endurece la suciedad y facilita su remoción.

Un método sencillo y sin productos agresivos

El truco de Mendoza permite mantener el horno limpio de manera rápida y económica, sin recurrir a productos que puedan dañar el electrodoméstico. Además, sus consejos demuestran que, con ingenio, es posible resolver los desafíos de la limpieza diaria con soluciones al alcance de todos.