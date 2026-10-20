comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Para neutralizar el olor a queso o pescado en la heladera, no tires las cáscaras de limón a la basura: cómo ubicarlas en un estante sin tocar la comida

Este truco casero permite aprovechar restos para aportar frescura, pero no reemplaza la limpieza del electrodoméstico.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Poner cáscaras de limón en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan.
Poner cáscaras de limón en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de preparar una comida o una bebida, las cáscaras de limón suelen terminar en la basura. Sin embargo, muchas personas las reutilizan en la heladera para reducir los olores desagradables que dejan algunos alimentos, sobre todo los de aroma intenso como quesos, cebollas o pescados.

El método es simple y económico: la cáscara contiene aceites esenciales que desprenden un aroma cítrico fresco, capaz de disimular los olores persistentes dentro del electrodoméstico. Así, se le da una segunda vida a una parte del limón que normalmente se descarta.

De todos modos, es importante aclarar que este truco no elimina la causa del mal olor ni reemplaza la limpieza regular de la heladera. Solo ayuda a mejorar el ambiente mientras se toman otras medidas de higiene.

Cómo usar las cáscaras de limón para aromatizar la heladera

Para aplicar este truco, solo se necesitan cáscaras frescas y un recipiente pequeño y limpio. El primer paso es lavar bien el limón antes de pelarlo, para quitar cualquier suciedad de la superficie.

Contenido Recomendado

Receta de pollo al limón:cómo prepararla en 25 minutos

El paso a paso para hacer pollo al limón en 25 minutos.

El error al regar el limonero que puede hacer que sus hojas se pongan amarillas y se caigan

El error al regar el limonero que puede hacer que sus hojas se pongan amarillas y se caigan
Este método puede servir para eliminar malos olores de la heladera.
Este método puede servir para eliminar malos olores de la heladera. Foto: Foto: Gemini

Luego, se colocan las cáscaras en el recipiente y se ubican en un estante de la heladera, evitando el contacto directo con alimentos sin tapar. No hace falta usar mucha cantidad: con unas pocas cáscaras alcanza para aportar un aroma suave.

Es fundamental revisar las cáscaras con frecuencia y cambiarlas cuando pierdan su fragancia o empiecen a deteriorarse.

Qué hacer si el olor persiste en la heladera

Si el mal olor es intenso o no desaparece, conviene buscar el origen del problema. Muchas veces se debe a restos de comida, envases mal cerrados, líquidos derramados o alimentos en mal estado.

Para solucionarlo, se recomienda:

  1. Revisar y descartar alimentos vencidos o en mal estado.
  2. Limpiar estantes y cajones con agua y detergente, siguiendo las indicaciones del fabricante.
  3. Guardar la comida en recipientes herméticos para evitar la mezcla de aromas.
  4. Controlar que la temperatura esté en 4 °C o menos, para reducir el riesgo de proliferación de microorganismos.

Si el olor sigue después de limpiar, también es útil revisar el desagüe y la bandeja de drenaje, si la heladera tiene esos componentes.

Cada cuánto hay que cambiar las cáscaras de limón

No existe un plazo fijo para todas las heladeras. La duración de las cáscaras depende de la humedad, la temperatura y su estado.

Lo más recomendable es revisarlas todos los días y retirarlas si se humedecen, se ablandan o aparece moho. No conviene dejarlas durante semanas, ya que también pueden deteriorarse y generar nuevos olores.

LimonesHeladeraLimpiezaEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias del caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Petróleo en Malvinas

Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes:“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

La mesa política del Gobierno se reunió este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes:“Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Economía

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Internacionales

Construyen un puente de 2.100 metros y 2.666 toneladas sobre una enorme presa:reducirá un viaje de una hora a 5 minutos

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras