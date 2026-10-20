Para neutralizar el olor a queso o pescado en la heladera, no tires las cáscaras de limón a la basura: cómo ubicarlas en un estante sin tocar la comida

Poner cáscaras de limón en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto: Foto: Gemini

Después de preparar una comida o una bebida, las cáscaras de limón suelen terminar en la basura. Sin embargo, muchas personas las reutilizan en la heladera para reducir los olores desagradables que dejan algunos alimentos, sobre todo los de aroma intenso como quesos, cebollas o pescados.

El método es simple y económico: la cáscara contiene aceites esenciales que desprenden un aroma cítrico fresco, capaz de disimular los olores persistentes dentro del electrodoméstico. Así, se le da una segunda vida a una parte del limón que normalmente se descarta.

De todos modos, es importante aclarar que este truco no elimina la causa del mal olor ni reemplaza la limpieza regular de la heladera. Solo ayuda a mejorar el ambiente mientras se toman otras medidas de higiene.

Cómo usar las cáscaras de limón para aromatizar la heladera

Para aplicar este truco, solo se necesitan cáscaras frescas y un recipiente pequeño y limpio. El primer paso es lavar bien el limón antes de pelarlo, para quitar cualquier suciedad de la superficie.

Este método puede servir para eliminar malos olores de la heladera. Foto: Foto: Gemini

Luego, se colocan las cáscaras en el recipiente y se ubican en un estante de la heladera, evitando el contacto directo con alimentos sin tapar. No hace falta usar mucha cantidad: con unas pocas cáscaras alcanza para aportar un aroma suave.

Es fundamental revisar las cáscaras con frecuencia y cambiarlas cuando pierdan su fragancia o empiecen a deteriorarse.

Qué hacer si el olor persiste en la heladera

Si el mal olor es intenso o no desaparece, conviene buscar el origen del problema. Muchas veces se debe a restos de comida, envases mal cerrados, líquidos derramados o alimentos en mal estado.

Para solucionarlo, se recomienda:

Revisar y descartar alimentos vencidos o en mal estado. Limpiar estantes y cajones con agua y detergente, siguiendo las indicaciones del fabricante. Guardar la comida en recipientes herméticos para evitar la mezcla de aromas. Controlar que la temperatura esté en 4 °C o menos, para reducir el riesgo de proliferación de microorganismos.

Si el olor sigue después de limpiar, también es útil revisar el desagüe y la bandeja de drenaje, si la heladera tiene esos componentes.

Cada cuánto hay que cambiar las cáscaras de limón

No existe un plazo fijo para todas las heladeras. La duración de las cáscaras depende de la humedad, la temperatura y su estado.

Lo más recomendable es revisarlas todos los días y retirarlas si se humedecen, se ablandan o aparece moho. No conviene dejarlas durante semanas, ya que también pueden deteriorarse y generar nuevos olores.