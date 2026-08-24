Muy cerca de Mar del Plata: nació hace casi 300 años como misión jesuita, está ligada a José Hernández y la comparan con Inglaterra

A 20 kilómetros de Mar del Plata Foto: Viaje y Descubra

Bosques, caminos ondulados, antiguas formaciones rocosas y una laguna rodeada de naturaleza convierten a este destino bonaerense en una alternativa perfecta para descansar. Además, conserva una historia marcada por pueblos originarios, jesuitas y la figura de José Hernández.

A pocos kilómetros del centro de Mar del Plata, el paisaje cambia por completo. El ruido urbano queda atrás, aparecen extensos campos y una sucesión de elevaciones cubiertas de vegetación anticipa la llegada a Sierra de los Padres.

Sus calles curvas, las viviendas de piedra y madera y los árboles que forman túneles naturales hacen que muchos viajeros comparen este rincón con la campiña inglesa. Sin embargo, su verdadera riqueza se encuentra en su identidad bonaerense, su entorno natural y una historia que comenzó mucho antes del desarrollo turístico.

Sierra de los Padres: una escapada cerca de Mar del Plata

Ubicada a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, la localidad es una opción atractiva para organizar una salida durante cualquier época del año. Se puede recorrer en una jornada, aunque también cuenta con alojamientos, restaurantes, casas de té y propuestas para pasar un fin de semana.

Parece Inglaterra, pero está cerca de Mar del Plata Foto: Instagram @puebleando.siempre

Antes de llegar al sector serrano aparece la Reserva Integral Laguna de los Padres, uno de los espacios naturales más visitados de la zona. Allí es posible caminar, andar en bicicleta, compartir un pícnic, observar aves o disfrutar del paisaje junto al agua.

La laguna también es conocida por la pesca de pejerrey y las actividades náuticas sin motor. En los días despejados, el reflejo de las sierras y la vegetación crea una de las postales más cautivantes del recorrido.

Un paisaje formado hace millones de años

Sierra de los Padres integra el sistema de Tandilia, considerado uno de los conjuntos montañosos más antiguos de la Argentina. La erosión ocurrida durante millones de años moldeó sus elevaciones suaves, grutas, peñones y enormes formaciones rocosas.

Aunque sus cerros no alcanzan alturas imponentes, ofrecen vistas panorámicas de los campos que rodean la localidad. Entre sus formaciones más conocidas se destaca el Peñón de Santillán, convertido en uno de los símbolos naturales del lugar.

La misión jesuita que existió antes de Mar del Plata

La historia documentada de la región se remonta a 1746, cuando un grupo de jesuitas instaló cerca de la entonces denominada Laguna de las Cabrillas la misión de Nuestra Señora del Pilar del Volcán.

El establecimiento buscaba evangelizar a las comunidades originarias que habitaban el territorio. Sin embargo, la misión tuvo una existencia breve y atravesada por conflictos. Finalmente, fue abandonada en 1751.

Actualmente existe una réplica de la antigua reducción jesuita, construida para recordar ese episodio. Su historia permite conocer las tensiones que se produjeron entre el avance colonial y los pueblos que ya ocupaban la región.

El vínculo de José Hernández con este rincón bonaerense

Otro dato que sorprende a los visitantes es la relación del lugar con José Hernández, autor del Martín Fierro. Durante parte de su juventud, el escritor habría vivido junto con su padre en la Estancia Laguna de los Padres.

Estancia Laguna de los Padres Foto: Instagram @puebleando.siempre

Su contacto con los trabajadores rurales, las tradiciones gauchescas y las tareas de campo habría influido en su formación. El antiguo casco de la propiedad funciona actualmente como el Museo Municipal José Hernández, donde se conservan documentos y objetos asociados con la vida rural.

La visita permite descubrir una faceta menos conocida de la región y comprender la importancia que tuvo el mundo de las estancias en el desarrollo del sudeste bonaerense.

La misteriosa tradición de la Gruta de los Pañuelos

En la parte alta de la sierra se encuentra la famosa Gruta de los Pañuelos. La tradición habría comenzado alrededor de 1949, cuando una pareja de inmigrantes italianos colocó una imagen de la Virgen y ató pañuelos como parte de un pedido familiar.

Gruta de los Pañuelos Foto: Instagram @puebleando.siempre

Con el paso del tiempo, otros visitantes repitieron el ritual. Los pañuelos anudados terminaron formando largas cadenas cargadas de deseos, agradecimientos y promesas.

Más allá de las creencias personales, la gruta se convirtió en uno de los sitios más fotografiados de Sierra de los Padres y en una expresión de la religiosidad popular de la zona.

Qué hacer durante una visita

Una escapada puede comenzar con una caminata por la Laguna de los Padres, continuar en el Museo José Hernández y finalizar en la zona comercial de la sierra.

También es posible conocer la réplica de la misión jesuita, visitar la Gruta de los Pañuelos, probar productos regionales o detenerse en alguna de sus tradicionales casas de té.

Sierra de los Padres no necesita parecerse a Inglaterra para sorprender. Su principal atractivo está en la combinación de bosques, rocas milenarias, leyendas, gastronomía e historia. Todo se encuentra a pocos minutos de Mar del Plata, en un rincón perfecto para cambiar la costa por una experiencia serrana.