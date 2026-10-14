Fue construida para 9.000 personas, desapareció en solo ocho años y hoy es un pueblo fantasma de la Patagonia

La sorprendente historia de Villa Rincón Chico Foto: Wikipedia

El viento patagónico atraviesa calles desiertas, terrenos cubiertos por vegetación y estructuras abandonadas. Cuesta imaginar que, hace algunas décadas, miles de personas vivían en este rincón de Neuquén.

Se trata de Villa Rincón Chico, una antigua localidad del departamento Collón Curá, en el sudeste de Neuquén. Fue construida durante los años 80 para alojar a los trabajadores que participaron en la creación del Embalse de Piedra del Águila, una de las grandes obras hidroeléctricas de la Patagonia argentina.

Aunque tenía viviendas, escuelas, comercios y servicios, su destino estaba decidido desde el principio: cuando terminara la represa, el pueblo debía desaparecer.

Rincón Chico, la ciudad que nació con fecha de vencimiento

La historia comenzó en 1984, cuando la empresa estatal Hidronor SA levantó una villa temporaria para los obreros y sus familias. En pocos meses, la estepa ubicada cerca del río Limay se transformó en una localidad completamente organizada.

Villa Rincón Chico fue construida en Neuquén Foto: Archivo Gobierno Nacional

El proyecto había sido diseñado para alojar a unas 9.000 personas, aunque durante su momento de mayor actividad habría reunido entre 5.500 y 6.000 habitantes. Hasta allí llegaron trabajadores de diferentes provincias argentinas y países limítrofes.

Rincón Chico tenía calles asfaltadas, cloacas y redes subterráneas de agua potable, electricidad y gas. Lejos de ser un campamento precario, ofrecía una infraestructura que superaba a la de muchas localidades permanentes de la región.

Tenía cine, hospital, banco, escuelas e iglesia

La vida cotidiana giraba alrededor de la construcción de la represa, pero el pueblo también disponía de espacios para la educación, la salud y el entretenimiento.

Había cine, gimnasio, supermercado, iglesia, central telefónica, centro de salud, banco y destacamento policial. Además, funcionaban una escuela primaria y otra secundaria para los hijos de las familias instaladas en la villa.

La ciudad patagónica que llegó a reunir a miles de habitantes y desapareció en apenas ocho años Foto: Captura YouTube Descubrí tu Destino

Los obreros cumplían extensas jornadas laborales, en ocasiones de hasta diez horas, bajo las difíciles condiciones climáticas de la Patagonia. Entretanto, las calles se llenaban de bicicletas, vehículos y chicos que asistían a clases.

Durante ocho años, Rincón Chico desarrolló una intensa vida comunitaria. Sin embargo, sus habitantes sabían que aquel lugar no había sido creado para durar.

La gigantesca represa que cambió la región

La razón de ser del pueblo era la construcción de la represa Piedra del Águila, levantada sobre el río Limay. La presa alcanzó aproximadamente 167 metros de altura y 820 metros de extensión, mientras que el complejo incorporó seis turbogeneradores destinados a producir energía.

Hoy solo quedan calles, cimientos y recuerdos Foto: Captura YouTube Descubrí tu Destino

A medida que la obra avanzaba, la actividad en la villa comenzó a disminuir. En 1992, cuando el complejo hidroeléctrico entró en funcionamiento, las familias abandonaron el lugar y las viviendas prefabricadas fueron desmontadas.

Los terrenos debían regresar a sus propietarios originales. De esta manera, una ciudad completa pasó del crecimiento acelerado al silencio en tan solo ocho años.

Qué queda actualmente de Villa Rincón Chico

Actualmente, todavía pueden reconocerse sectores del trazado urbano. Entre los pastizales quedan calles asfaltadas, cordones de vereda, bases de viviendas y fragmentos de cemento. Una estructura comunitaria permanece como uno de los principales testimonios de aquella ciudad modelo.

Las ruinas se encuentran a unos 14 kilómetros de la Ruta Nacional 237, sobre el camino hacia la represa de Piedra del Águila. No es un destino turístico convencional, sino un sitio histórico que despierta curiosidad por su paisaje desolado y su extraordinario pasado.

Rincón Chico no quedó abandonada por una catástrofe ni por una crisis económica. Fue desmantelada porque así había sido planificada. Su historia refleja un caso singular de la Argentina: el de una ciudad que nació, creció y desapareció después de cumplir una única misión.