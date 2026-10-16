A una hora y media de Mar del Plata, el paraje Tamangueyú nació junto al ferrocarril: tuvo talleres, depósitos de carbón y un empalme clave para llegar al mar

El pasado ferroviario permanece vivo en Tamangueyú Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En medio de los campos del sudeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra Tamangueyú, un pueblo que nació y creció alrededor del ferrocarril. Aunque actualmente se destaca por su tranquilidad, durante buena parte del siglo XX fue un punto estratégico para el traslado de pasajeros, ganado y cereales.

La fecha considerada como el nacimiento de la localidad es el 1° de agosto de 1892, cuando comenzó a funcionar su estación. En 2026, Tamangueyú celebró su 134° aniversario con actividades culturales, deportivas y artísticas organizadas por la comunidad y el Gobierno de Lobería.

Tamangueyú, el paraje bonaerense que nació junto al ferrocarril

La llegada del tren transformó por completo el paisaje rural. Cerca de las vías se instalaron trabajadores ferroviarios, comerciantes y familias que dieron forma al nuevo poblado.

La estación no era una simple parada. Allí se realizaban tareas vinculadas con el mantenimiento de las locomotoras, la organización de las formaciones y la carga de productos agropecuarios que luego eran transportados hacia otros puntos de la provincia.

Las vías marcaron el nacimiento de la localidad Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Su ubicación permitió que Tamangueyú se convirtiera en un empalme ferroviario relevante del sudeste bonaerense. Por sus vías circulaban trenes procedentes de diferentes ramales, mientras la producción de los campos cercanos encontraba una salida hacia las ciudades y los puertos de la región.

El movimiento constante impulsó la aparición de almacenes, viviendas, instituciones educativas y espacios sociales. Durante aquellos años, el silbato de las locomotoras marcaba el ritmo cotidiano y anunciaba la llegada de mercaderías, noticias y viajeros.

El declive del tren que cambió la vida del pueblo

La reducción de los servicios ferroviarios generó una profunda transformación. La estación perdió el movimiento que había sostenido durante décadas y muchas actividades vinculadas al tren desaparecieron.

Sin embargo, la comunidad decidió preservar los restos de ese pasado. En el antiguo predio todavía pueden observarse elementos ferroviarios, sectores de los andenes, tanques de agua, fosas utilizadas por las locomotoras y antiguas palancas de señales.

La antigua estación conserva más de 130 años de historia El pasado ferroviario permanece vivo en Tamangueyú Las vías marcaron el nacimiento de la localidad La estación es un símbolo de la identidad local Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Actualmente, el lugar alberga el Centro Cultural “Ana Nelly Cruz”, uno de los principales espacios de encuentro de Tamangueyú. El edificio lleva el nombre de una vecina que dedicó parte de su vida a conservar la memoria del pueblo.

En 2023, alumnos de la Escuela Primaria N.° 12 transcribieron uno de sus manuscritos. El trabajo permitió publicar el libro Historia de mi pueblo natal: Estación Tamangueyú, presentado durante el 131° aniversario de la localidad.

Qué se puede conocer en Tamangueyú

El predio de la antigua estación fue recuperado por los vecinos y convertido en un espacio cultural, educativo y recreativo. Allí se conservan un vagón histórico, antiguas instalaciones ferroviarias y un jardín con vegetación autóctona, utilizado también para actividades de observación de aves.

La estación es un símbolo de la identidad local Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Otro de sus sitios tradicionales es el almacén de campo “La Vasca”, un punto de reunión donde todavía se ofrecen productos regionales. La plaza central, recientemente renovada, cuenta con juegos infantiles, canchas y sectores para realizar actividades al aire libre.

La visita puede complementarse con un recorrido por Lobería, ubicada a pocos kilómetros, o con una escapada hacia Arenas Verdes, sobre la costa bonaerense.

El pequeño pueblo que mantiene viva su identidad

Tamangueyú posee actualmente alrededor de 500 habitantes y se encuentra cerca de la Ruta Provincial 227. Pese a su reducido tamaño, conserva una activa vida comunitaria alrededor de la escuela, el club, la capilla, la plaza y el centro cultural.

La antigua estación conserva más de 130 años de historia Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Cada aniversario vuelve a reunir a vecinos e instituciones mediante desfiles, espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades tradicionales. En 2026, la celebración incluyó una correcaminata, presentaciones folclóricas, artesanos y una exposición de automóviles antiguos.

El tren ya no domina la vida cotidiana como ocurrió durante décadas. No obstante, los andenes, los viejos objetos ferroviarios y los relatos familiares mantienen intacta la memoria de Tamangueyú, el paraje bonaerense que nació junto a las vías y convirtió su historia en una marca de identidad.