Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos: fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista

Los Charros tocarán gratis en la Fiesta de la Lechonada de Lobos. Foto: Instagram

El partido bonaerense de Lobos presenta la cuarta edición de la Fiesta de la Lechonada en Antonio Carboni, con entrada libre y gratuita el domingo 6 de diciembre a partir de las 11 de la mañana con desfiles, gastronomía, espectáculos en vivo y visitas guiadas.

El gran cierre estará a cargo del conjunto musical Los Charros, el grupo de cumbia romántica argentina compuesto por Roberto “El Conde” Gamarra (bajo) y Oscar “Chato” Vázquez (tumbadoras), acompañados por una renovada camada de músicos en sus presentaciones. “Traé el mate, la reposera y vení a disfrutar del sabor de una jornada bien criolla”, dice la invitación en el posteo oficial de la cuenta @cultura_lobos en Instagram.

“Traé el mate, la reposera y vení a disfrutar del sabor de una jornada bien criolla”, dice la invitación en el posteo oficial de la cuenta @cultura_lobos en Instagram. Foto: @cultura_lobos

¿Qué hacer en la Fiesta de la Lechonada?

Desde las 11 de la mañana, la jornada contará con distintas actividades. Habrá una apertura con acto protocolar y un desfile sumamente atractivo a la vista.

Además, habrá stands de artesanos durante todo el día y la presencia de puestos gastronómicos para disfrutar parado o sentado de alguna comida al paso, mientras se espera por los shows musicales en vivo.

La Fiesta de la Lechonada contará con stands de artesanos y puestos gastronómicos varios. Foto: Facebook

Los espectáculos en vivo serán:

Ballet Folklórico Municipal

Mayka Sumaj

Alma de Fogón

Angel La Voz

Ballet Huellas del Pasado

Camila Meyra

Peña Club Antonio Carboni

La Topada

Los Charros

Los Charros serán el cierre de esta jornada espectacular. Foto: -

La Parroquia La Sagrada Familia de Antonio Carboni, partido de Lobos, es uno de los principales patrimonios históricos y arquitectónicos de la localidad.

Su construcción comenzó en 1923, impulsada por la familia Blaquier tras una misión jesuita en la zona, y fue diseñada por el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, quien se inspiró en una antigua capilla italiana.

Inaugurada en 1928 y convertida en parroquia en 1963, el templo se destaca por albergar valiosos frescos traídos de Italia, un Vía Crucis europeo y un singular reloj francés en su torre, convirtiéndose en un ícono cultural y religioso del interior bonaerense. Allí se realizarán las visitas guiadas de esta fecha.

Cómo llegar a la Fiesta de la Lechonada desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino hacia la Fiesta de la Lechonada es de 1 hora y 55 minutos por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 205.

En cuanto a otras opciones de viaje, se recomienda consultar por los micros con servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hasta la Terminal de Lobos. Los precios de pasajes inician desde los $22.000. El viaje lleva dos horas y media aproximadamente.