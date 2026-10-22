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Fusilli, ñoquis o tallarines con salsa a solo $9.999: dónde queda el fast food que celebra el Día de la Pasta este fin de semana

El Día de la Pasta se celebra cada 25 de octubre y esta cadena se suma con una iniciativa vigente durante este sábado y domingo en todas sus sucursales. Dónde queda.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Monti, restaurante.
Monti, restaurante. Foto: Monti.
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El Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre, llega con una propuesta para los amantes de las pastas: Monti realizará la segunda edición de su “Pasta Palusa”, una iniciativa que ofrecerá platos clásicos a $9.999 durante el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en todas sus sucursales.

La propuesta busca celebrar uno de los platos más populares de la gastronomía argentina con precios promocionales. Durante todo el fin de semana, los clientes podrán elegir entre fusilli, ñoquis y tallarines, acompañados por salsa tuco, blanca o rosa.

Día Mundial de la Pasta en Monti.
Día Mundial de la Pasta en Monti. Foto: Monti

Pasta Palusa: cómo es la promoción de Monti para el Día de la Pasta

El evento es impulsado por Monti, una cadena especializada en pastas con formato de fast food, que organizó la primera edición de “Pasta Palusa” en 2025. La iniciativa busca instalar una celebración en torno a este plato típico y sumar a otros referentes del sector con descuentos y promociones.

La propuesta coincide con el Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre desde 1995, año en el que se realizó el primer Congreso Mundial de la Pasta en Roma. Argentina ocupa el sexto puesto entre los países que más consumen este alimento en el mundo.

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Día Mundial de la Pasta en Monti.
Día Mundial de la Pasta en Monti. Foto: Monti

Según los especialistas, para lograr una pasta perfecta, uno de los principales secretos es cocinarla en abundante agua hirviendo. Como regla general, se recomienda utilizar un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Además, es importante evitar agregar aceite durante la cocción, ya que puede dificultar que la salsa se adhiera correctamente y afectar el resultado final del plato.

Las especialidades de Monti y su expansión

Desde su llegada al mercado en 2019, Monti desarrolló una propuesta que combina pastas tradicionales con un formato de comida rápida. Entre sus platos más conocidos se encuentra el “Volcán de Ñoquis”, una preparación que combina pan casero de masa madre, ñoquis artesanales, salsa tuco y una cubierta de queso mozzarella.

La carta también incluye alternativas como los ravioles de batata caramelizada y la Lasagna Monti, además de combos y un menú del día.

La marca continúa con su expansión a través del sistema de franquicias y tiene previsto abrir un nuevo local en el barrio porteño de Núñez.

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Dónde están ubicadas las sucursales de Monti

La cadena cuenta con locales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Estas con las direcciones informadas por la marca:

  • Boedo: avenida Boedo 797
  • Colegiales: Federico Lacroze 2699
  • Villa Crespo: avenida Corrientes 4802
  • Agronomía: avenida Salvador María del Carril 2900
  • Barrio Norte: Arenales 2659
  • Caballito: Gavilán 1079
  • Barracas: Brandsen 1419
  • San Miguel: avenida León Gallardo 294
  • Núñez: avenida San Isidro Labrador 4122
  • Mataderos: avenida Juan Bautista Alberdi 6353
  • La Plata: calle 50, 707

Con esta segunda edición de la “Pasta Palusa”, Monti apuesta a convertir el Día Mundial de la Pasta en una oportunidad para disfrutar de platos clásicos a un precio promocional.

RestauranteGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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