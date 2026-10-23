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La localidad de Zona Oeste que celebra el 2° Festival del Pan Dulce de Oro: conducción del Chino Leunis, sorteo de un auto 0 km y premios imperdibles

El sábado 12 y domingo 13 de diciembre, Morón recibirá a distintas panaderías que competirán por el permio mayor bajo la mirada de un jurado de expertos. Además, los vecinos podrán disfrutar de diferentes productos a precios accesibles.

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Chino Leunis conducirá el Festival del Pan Dulce de Oro.
Chino Leunis conducirá el Festival del Pan Dulce de Oro en Morón. Foto: Unsplash/Captura
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Morón se prepara para una nueva edición del Festival del Pan Dulce de Oro. El evento gastronómico se desarrollará durante el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, contará con la conducción del Chino Leunis y sorteará un auto 0 km.

Durante el fin de semana, diversas panaderías de Zona Oeste competirán para ganar el premio a mejor pan dulce. Además, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes productos a precios accesibles.

Qué días y dónde se realiza el Festival del Pan Dulce de Oro

Desde el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPOD) confirmaron que la segunda edición del Pan Dulce de Oro tendrá lugar el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en la Plaza San Martín, ubicada en Ntra Sra. del Buen Viaje 900

Se trata del espacio verde y cívico más importante del centro de Morón, ya que se encuentra ubicada de manera estratégica en un punto neurálgico del partido, justo frente a la Catedral de Morón (Basílica Nuestra Señora del Buen Viaje) y conecta de forma directa con el edificio de la Municipalidad.

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Llega la 2da edición del Pan Dulce de Oro
Llega la 2da edición del Pan Dulce de Oro. Video: Centro de Industriales Panaderos del Oeste

Qué auto 0 km se sorteará en Morón

Uno de los principales atractivos de la segunda edición del Festival del Pan Dulce de Oro será el sorteo de un Renault Kwid 0 km. El premio fue anticipado por el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPOD) mediante un video publicado en sus redes sociales.

Por el momento, la organización no informó cuáles serán los requisitos para participar ni en qué momento del fin de semana se realizará el sorteo. Se espera que las condiciones y la modalidad sean comunicadas durante los próximos días a través de los canales oficiales del evento.

El Chino Leunis conducirá el Festival del Pan Dulce de Oro

La conducción del festival estará a cargo del Chino Leunis, quien acompañará las actividades previstas para el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en la Plaza San Martín de Morón.

El reconocido conductor será una de las figuras centrales de esta edición y estará al frente de una programación que combinará la competencia entre panaderías, espectáculos y sorteos para el público.

Trabajadora ofrece pan dulce a una vecina en Morón durante el Pan Dulce de Oro.
Morón se prepara para celebrar el Pan Dulce de Oro. Foto: moron.gob.ar

Qué actividades habrá en el Festival del Pan Dulce de Oro

Además de la elección del mejor pan dulce de Zona Oeste y del sorteo del auto 0 km, el festival ofrecerá diferentes propuestas para disfrutar en familia.

Según anticipó el CIPOD, durante las dos jornadas habrá:

  • Stands de panaderías y comercios de la región.
  • Venta de productos a precios accesibles.
  • Shows musicales y espectáculos en vivo.
  • Sorteos para los asistentes.
  • La competencia por el premio al mejor pan dulce.
  • Actividades especiales conducidas por el Chino Leunis.

La grilla completa, los horarios de los espectáculos y las condiciones para participar de los sorteos todavía no fueron informados. Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a reservarse la fecha y seguir sus redes sociales para conocer las próximas novedades.

Qué panaderías y jueces participarán de la competencia

El Festival del Pan Dulce de Oro reunirá a diferentes panaderías de Zona Oeste, que competirán para quedarse con el reconocimiento al mejor producto de la edición.

La lista oficial de participantes todavía no fue confirmada. Como antecedente, en la edición anterior compitieron las siguientes panaderías:

  • Damonte.
  • Guzzi.
  • Las Delicias de Rodolfo.
  • La Espiga de Oro.
  • El Sol de Morón.
  • Nemo.
  • Glasé.
  • La Flor de Libertad.
  • La Perla.
  • Confitería Alemana.
  • Labruma.

También resta conocer quiénes integrarán el jurado encargado de evaluar los pan dulces. En la edición pasada, esa tarea estuvo en manos de Sergio González, Alejandro Orellana, Néstor Reggiani, Vicente Campana y Juan Manuel Herrera.

Hasta el momento, el CIPOD no confirmó si los mismos especialistas volverán a participar este año o si se incorporarán nuevos jueces. Se espera que tanto las panaderías competidoras como los integrantes del jurado sean anunciados oficialmente en los próximos días.

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