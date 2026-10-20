Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche: la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

La Fiesta del Dulce de Leche 2026 se realizará del 13 al 15 de noviembre en el Predio Ferial de Cañuelas. Foto: Instagram @soytoriferrari

La ciudad bonaerense de Cañuelas se prepara para recibir a miles de visitantes con una nueva edición de Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche. Durante tres días de noviembre, la celebración combinará música en vivo, gastronomía, producción regional y espectáculos protagonizados por Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

Ubicada en la provincia de Buenos Aires, Cañuelas forma parte de un partido que cuenta con 70.684 habitantes, según el censo de 2022. El encuentro busca poner en valor sus tradiciones y su histórica relación con la actividad lechera.

Qué días y dónde se realiza la Fiesta Provincial del Dulce de Leche

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche se desarrollará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, junto con Expo Cañuelas, en el Predio Ferial situado sobre la Ruta Nacional 205, cerca del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

El espacio dispone de diez hectáreas destinadas a stands, escenarios, gastronomía, estacionamiento, sanitarios, y servicios de asistencia y seguridad. Organizada por el gobierno municipal, la propuesta está pensada para disfrutar en familia durante las tres jornadas.

Se realizará el tradicional concurso que elegirá al mejor dulce de leche. Foto: Magnific

Grilla de artistas: cuáles son las bandas que tocarán en vivo

La programación tendrá tres figuras principales, cada una a cargo de una noche. Los espectáculos confirmados son:

Viernes 13 de noviembre : Los Palmeras , referentes de la cumbia santafesina, abrirán el ciclo de recitales.

Sábado 14 de noviembre : Destino San Javier llevará al escenario su repertorio de folklore argentino.

Domingo 15 de noviembre : La Konga protagonizará el cierre con su propuesta de cuarteto.

Además, artistas y bandas locales participarán en los escenarios de la exposición. De esta manera, la fiesta regional reunirá distintos géneros musicales y ofrecerá espacio tanto a figuras reconocidas como a talentos del distrito.

Dónde queda y cómo llegar a Cañuelas desde CABA

Cañuelas está al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los accesos al interior bonaerense. Quienes viajen en auto desde CABA pueden:

Tomar la Autopista 25 de Mayo

Continuar por Dellepiane y Riccheri

Luego enlazar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas

El Predio Ferial se encuentra junto a la Ruta Nacional 205, a metros del acceso desde la autopista. Para organizar el viaje, conviene verificar el estado del tránsito y consultar previamente la ubicación exacta del ingreso y las opciones de estacionamiento.

Los visitantes podrán recorrer los stands, probar y degustar las diferentes variedades, y elegir sus favoritos. Foto: Magnific

Qué ofrecerá la Fiesta Provincial del Dulce de Leche a sus visitantes

Además de los recitales, Expo Cañuelas reunirá a empresas, industrias, comerciantes, establecimientos educativos, emprendedores e instituciones que presentarán productos, servicios y proyectos. También habrá propuestas gastronómicas y espacios dedicados al turismo, la cultura y la actividad agroindustrial.

Uno de los momentos centrales será el tradicional concurso que distinguirá a los mejores dulces de leche. El público podrá recorrer puestos de productores de la provincia, conocer variedades, participar de degustaciones y elegir sus favoritas.

La celebración también rescata la historia de Cañuelas como Cuna Nacional de la Industria Lechera, vinculada al desarrollo de La Martona, empresa pionera en el país. Bajo el lema “Producción, Identidad y Encuentro”, el evento promete mostrar la diversidad productiva y cultural de la región.