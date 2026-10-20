comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche: la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

Del 13 al 15 de noviembre, Cañuelas recibirá a miles de visitantes con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y el tradicional concurso del mejor dulce de leche.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiesta del Dulce de Leche en Cañuelas
La Fiesta del Dulce de Leche 2026 se realizará del 13 al 15 de noviembre en el Predio Ferial de Cañuelas. Foto: Instagram @soytoriferrari
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La ciudad bonaerense de Cañuelas se prepara para recibir a miles de visitantes con una nueva edición de Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche. Durante tres días de noviembre, la celebración combinará música en vivo, gastronomía, producción regional y espectáculos protagonizados por Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

Ubicada en la provincia de Buenos Aires, Cañuelas forma parte de un partido que cuenta con 70.684 habitantes, según el censo de 2022. El encuentro busca poner en valor sus tradiciones y su histórica relación con la actividad lechera.

Qué días y dónde se realiza la Fiesta Provincial del Dulce de Leche

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche se desarrollará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, junto con Expo Cañuelas, en el Predio Ferial situado sobre la Ruta Nacional 205, cerca del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

El espacio dispone de diez hectáreas destinadas a stands, escenarios, gastronomía, estacionamiento, sanitarios, y servicios de asistencia y seguridad. Organizada por el gobierno municipal, la propuesta está pensada para disfrutar en familia durante las tres jornadas.

Contenido Recomendado

A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas:la usó para crear la primera industria láctea del país

Estancia San Martín

Se buscan voluntarios para trabajar solo 14 horas semanales en una chacra de Buenos Aires:ofrecen habitación privada, 3 comidas y 3 días libres

El voluntariado en la chacra La Rosario, Cañuelas, requiere solamente 14 horas semanales de trabajo.
Dulce de leche y alfajores
Se realizará el tradicional concurso que elegirá al mejor dulce de leche. Foto: Magnific

Grilla de artistas: cuáles son las bandas que tocarán en vivo

La programación tendrá tres figuras principales, cada una a cargo de una noche. Los espectáculos confirmados son:

  • Viernes 13 de noviembre: Los Palmeras, referentes de la cumbia santafesina, abrirán el ciclo de recitales.
  • Sábado 14 de noviembre: Destino San Javier llevará al escenario su repertorio de folklore argentino.
  • Domingo 15 de noviembre: La Konga protagonizará el cierre con su propuesta de cuarteto.

Además, artistas y bandas locales participarán en los escenarios de la exposición. De esta manera, la fiesta regional reunirá distintos géneros musicales y ofrecerá espacio tanto a figuras reconocidas como a talentos del distrito.

Dónde queda y cómo llegar a Cañuelas desde CABA

Cañuelas está al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los accesos al interior bonaerense. Quienes viajen en auto desde CABA pueden:

  • Tomar la Autopista 25 de Mayo
  • Continuar por Dellepiane y Riccheri
  • Luego enlazar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas

El Predio Ferial se encuentra junto a la Ruta Nacional 205, a metros del acceso desde la autopista. Para organizar el viaje, conviene verificar el estado del tránsito y consultar previamente la ubicación exacta del ingreso y las opciones de estacionamiento.

Dulce de leche
Los visitantes podrán recorrer los stands, probar y degustar las diferentes variedades, y elegir sus favoritos. Foto: Magnific

Qué ofrecerá la Fiesta Provincial del Dulce de Leche a sus visitantes

Además de los recitales, Expo Cañuelas reunirá a empresas, industrias, comerciantes, establecimientos educativos, emprendedores e instituciones que presentarán productos, servicios y proyectos. También habrá propuestas gastronómicas y espacios dedicados al turismo, la cultura y la actividad agroindustrial.

Uno de los momentos centrales será el tradicional concurso que distinguirá a los mejores dulces de leche. El público podrá recorrer puestos de productores de la provincia, conocer variedades, participar de degustaciones y elegir sus favoritas.

La celebración también rescata la historia de Cañuelas como Cuna Nacional de la Industria Lechera, vinculada al desarrollo de La Martona, empresa pionera en el país. Bajo el lema “Producción, Identidad y Encuentro”, el evento promete mostrar la diversidad productiva y cultural de la región.

CañuelasFiestas RegionalesDulce de lecheCD-SEO26
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. En 2016, una familia del puerto de Mar del Plata convirtió una receta casera en un alfajor de 100 gramos:lo hizo con 50 gramos de dulce de leche y sin conservantes

    En 2016, una familia del puerto de Mar del Plata convirtió una receta casera en un alfajor de 100 gramos: lo hizo con 50 gramos de dulce de leche y sin conservantes

  2. Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos:fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista

    Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos: fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista

  3. Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas:el pueblo escondido de Neuquén

    Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas: el pueblo escondido de Neuquén

  4. Un paraíso secreto:la playa del sur de Brasil que se encuentra muy cerca de otra famosa y pocos conocen

    Un paraíso secreto: la playa del sur de Brasil que se encuentra muy cerca de otra famosa y pocos conocen

  5. Parque Pereyra Iraola:la historia secreta del pulmón verde bonaerense al que se puede llegar en tren, colectivo o auto

    Parque Pereyra Iraola: la historia secreta del pulmón verde bonaerense al que se puede llegar en tren, colectivo o auto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias del caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Petróleo en Malvinas

Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes:“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

La mesa política del Gobierno se reunió este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes:“Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Economía

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Internacionales

Construyen un puente de 2.100 metros y 2.666 toneladas sobre una enorme presa:reducirá un viaje de una hora a 5 minutos

La megaobra en Chiapas incorpora un arco de acero de 2.666 toneladas y beneficiará a más de 300.000 habitantes de 21 comunidades. La obra iniciada en 2023, alcanzó el 96,12% de avance y tiene prevista su finalización para fines de 2026.

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras