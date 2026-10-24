El pueblito de piedra que inspiró “Cumbres Borrascosas”, el indiscutido clásico de la literatura

Haworth, el pueblo de Inglaterra que inspiró "Cumbres Borrascosas". Foto: Rocio Sirimarco

Seguramente el nombre de Ellis Bell no te suene. Se trata del seudónimo masculino que eligió Emily Brontë, a sus 27 años, tras escribir la gran obra literaria Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights) que finalmente se publicó en diciembre de 1847. Sus hermanas Charlotte y Anne tuvieron que hacer lo mismo con sus novelas.

La elección fue obligada. En ese momento, no había posibilidad alguna de que una mujer fuera aceptada en el mundo editorial y publicara un libro. Aún “eso era cosa de hombres”. No obstante, las tres hermanas Brontë, pero sobre todo Emily y Charlotte se convirtieron en grandes exponentes de la literatura inglesa y tuvieron un mismo punto de inspiración: Haworth, el pueblito que las vio crecer.

Puede que este pequeño rincón inglés no esté en las principales guías de turismo o en los paquetes que se venden de Inglaterra. Sin embargo, para aquellos que disfrutan entrar en contacto con las costumbres y los modismos de la cultura inglesa, mi sugerencia es que descubran todo lo que Haworth tiene para ofrecer.

Las hermanas llegaron a Haworth en 1820 con su padre Patrick. Foto: Rocio Sirimarco

Cómo es Haworth, el pueblo en el que vivieron las hermanas Brontë y dónde está ubicado

Haworth se encuentra al norte de Inglaterra, más precisamente en el condado de West Yorkshire. El pueblo está rodeado de lo que se conoce como el “páramo inglés”, es decir, un paisaje caracterizado por tierras altas cubiertas de una extensa vegetación. Lo más característico de esta área es que está totalmente desolada.

Quienes vieron el videoclip de Kate Bush, Wuthering Heights, basado en la novela de Emily Brontë, verán que el lugar transmite esa sensación de soledad que puede ser realmente inspiradora.

Haworth, el pueblo de Inglaterra que inspiró "Cumbres Borrascosas". Foto: Rocio Sirimarco

La última adaptación de esta obra literaria llevada a cabo por Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, también representa la esencia de este paisaje y de cómo le sirvió a Emily para transformar en palabras la trágica historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, cargada de culpa y un deseo íntimamente obsesivo.

En efecto, Haworth te absorbe. Cuando bajé del Brontë Bus, el colectivo que te lleva a la ciudad, no podía creer dónde estaba. Haworth es de esos pueblos que uno ve en películas o lee en libros. El lugar es absolutamente mágico.

En pocas líneas, este rincón se caracteriza por calles empedradas, casas de piedra y una arquitectura tradicional inglesa. También abundan las pendientes pronunciadas, algo que hace que uno pueda apreciar aún más la inmensidad de los páramos de Yorkshire.

Haworth se encuentra en el condado de West Yorkshire rodeado de los páramos ingleses. Foto: Rocio Sirimarco

¿Cuántas personas habitan en Haworth y qué se puede visitar?

Según el último censo de 2021, en Haworth habitan tan solo 6.733 personas. Cuando se caminan las callecitas del lugar, uno puede encontrar librerías, cafés, y la iglesia principal llamada St Michael and All Angels.

La joya de Haworth, por supuesto, es el museo dedicado a las escritoras, cuyo nombre es Brontë Parsonage. Es interesante por aquí vivieron efectivamente las autoras a principios del siglo XIX junto a su padre Patrick y su hermano, Branwell.

La casa de las hermanas Brontë ahora funciona como un museo dedicado a difundir su aporte a la literatura inglesa e internacional. Foto: Rocio Sirimarco

Concretamente el hombre, se instaló allí en 1820 mientras sus hijos todavía eran muy pequeños. En este museo, los turistas se pueden encontrar con objetos personales que pertenecieron a la familia Brontë tales como manuscritos y frases icónicas de las escritoras, ropa y hasta muebles.

¿Y qué tal la comida en Haworth? Mi sugerencia es visitar Writers Bloc, ubicada en Main Street, la calle principal del pueblo. Se trata de un típico pub inglés con una estética entre victoriana, rústica y vintage, con un ambiente sumamente acogedor, sobre todo, porque las temperaturas aquí suelen ser muy bajas en toda época del año y la típica llovizna inglesa también está presente.

El pueblo inglés cuenta con cafés, librerías y demás locales turísticos. Foto: Rocio Sirimarco

El menú ofrece el típico plato fish and chips, pero también se pueden encontrar otras opciones como sándwiches, pizzas y pasteles de Cornualles, una especie de empanada gigante oriunda de esa zona de Inglaterra.

¿Cómo llegar a Haworth?

Para visitar Haworth, la recomendación es hospedarse en Mánchester (está ubicado a unos 60 kilómetros) porque este pequeño pueblito se visita en tan solo unas horas. Una opción es tomar el tren en la estación “Mánchester Victoria” con destino a Leeds. Hay que bajarse en Hebden Brigde, ya dentro del condado de Yorkshire, en un viaje que dura tan solo 20 minutos.

Una vez aquí, el trayecto sigue con el Brontë Bus, que es un colectivo específico que te lleva a Haworth. Es importante averiguar antes los horarios de este bus turístico porque tiene una frecuencia más espaciada que cualquier otro transporte público.