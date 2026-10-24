Llega la Noche de las Embajadas de 2026 en Buenos Aires: qué palacios se pueden visitar gratis y cómo reservar las entradas para el paseo

La Noche de las Embajadas 2026 en Buenos Aires: qué palacios se pueden visitar gratis Foto: Gobierno de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de las Embajadas, una propuesta que permitirá conocer por dentro algunos de los edificios diplomáticos más emblemáticos. Esta experiencia se realizará el sábado 24 de octubre y reunirá a más de 20 representaciones internacionales, residenciales y espacios culturales con actividades especiales para todo público.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer construcciones históricas, descubrir detalles de su arquitectura y acercarse a las tradiciones de los distintos países a través de musicales, danzas, muestras artísticas y propuestas gastronómicas. La actividad será gratuita, aunque varias sedes exigirán una inscripción previa debido a la capacidad limitada de sus instalaciones.

La Noche de las Embajadas 2026 en Buenos Aires: qué palacios se pueden visitar gratis Foto: Gobierno de la Ciudad

La Noche de las Embajadas 2026: cuándo es y cuáles son los horarios

La Noche de las Embajadas se llevará a cabo este sábado, entre las 18 y las 22, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Organizada por el Gobierno porteño en el marco del programa BA24HS, la iniciativa busca acercar al público al patrimonio arquitectónico y cultural de las representaciones diplomáticas. La propuesta incluye recorridos por edificios que habitualmente no están abiertos a las visitas generales.

Y si bien el horario de visitas será de solamente cuatro horas, algunas sedes tendrán franjas más acotadas. Antes de organizar el recorrido, es importante consultar los horarios específicos y las condiciones de ingreso a cada embajada.

Qué palacios y embajadas se pueden visitar en Buenos Aires

Entre los espacios destacados se encuentran residencias diplomáticas y edificios de valor histórico que abrirán sus puertas para mostrar sus salones, jardines y otros sectores habitualmente restringidos al público.

Estas son algunas de las propuestas más atractivas de la jornada:

Italia — Palacio Alvear: ubicado en avenida del Libertador 2100, en la esquina con Billinghurst. Ofrecerá recorridos guiados para conocer su arquitectura y patrimonio, de 18 a 22.

España — Residencia de la Embajada: en avenida del Libertador 2075. Permitirá recorrer los históricos salones de la residencia oficial, de 18 a 20.

Chile: en Tagle 2762. Habrá visitas por los comedores, salones protocolares, el Salón Rojo y una terraza con vista a Plaza Chile, además de acceso al Centro Cultural MATTA. La actividad será de 18 a 21.

Portugal — Residencia de la Embajada: ubicada en avenida Ortiz de Ocampo 2831. La propuesta incluye visitas guiadas sobre la historia y la cultura portuguesa, música en vivo, vajilla histórica y degustaciones, de 18 a 22.

Paraguay: en avenida General Las Heras 2545. Los visitantes podrán recorrer el jardín, participar de una propuesta gastronómica, escuchar música de arpa en vivo y coleccionar sellos en un pasaporte ficticio, de 18 a 22.

Uruguay — Residencia: en avenida Figueroa Alcorta 3300. Ofrecerá un recorrido por la planta baja y el primer piso, acompañado por un espectáculo de murga. La actividad será de 18 a 21.30.

La Noche de las Embajadas 2026 en Buenos Aires: qué palacios se pueden visitar gratis Foto: Gobierno de la Ciudad

La programación también incluye propuestas de Argelia, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, Líbano, Malasia, Pakistán, Panamá, la República Democrática del Congo, República Dominicana, Serbia y Turquía.

Las actividades varían según cada sede e incluyen degustaciones típicas, exhibiciones culturales, proyecciones audiovisuales, música y danzas tradicionales.

Cómo reservar entradas gratis para La Noche de las Embajadas 2026

La participación será libre y gratuita, pero no todas las instituciones tendrán la misma modalidad de acceso. Muchas requieren inscripción anticipada y cuentan con cupos limitados, mientras que algunas contemplan el ingreso por orden de llegada, sujeto a la capacidad disponible.

Para organizar la visita, se recomienda seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de turismo de la Ciudad de Buenos Aires y buscar la programación de La Noche de las Embajadas.

Consultar la sede elegida, su dirección, el horario de las actividades y las condiciones de acceso.

Si requiere reserva, ingresar al enlace de inscripción correspondiente y comprobar la disponibilidad de cupos.

Revisar las indicaciones de cada institución antes de asistir, ya que los horarios y las modalidades de ingreso pueden variar.

La Noche de las Embajadas 2026 en Buenos Aires: qué palacios se pueden visitar gratis Foto: Gobierno de la Ciudad

La programación oficial se puede consultar en el sitio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Debido a la demanda y a la capacidad limitada de varios edificios, conviene verificar la disponibilidad antes de trasladarse. En las sedes que acepten visitantes sin reserva, el ingreso estará sujeto a los cupos establecidos por cada institución.