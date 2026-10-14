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Water Lantern Festival vuelve a Buenos Aires: dos noches de miles de luces flotantes y una tradición tailandesa milenaria

La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad.
Water Lantern Festival: dos noches de miles de luces flotantes y una tradición tailandesa milenaria. Foto: Prensa Fever
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Luego de conquistar al público en su primera edición, el Water Lantern Festival regresa a Buenos Aires con una propuesta que combina cultura, emoción y un impactante espectáculo visual. Inspirado en el tradicional Festival de Linternas de Chiang Mai, en Tailandia, el evento volverá a encender la magia en el Hipódromo de Palermo, donde miles de luces flotantes crearán una inolvidable postal en el corazón de la ciudad.

La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad. Organizado por Water Lantern Festival y Fever, la reconocida plataforma de descubrimiento de entretenimiento y experiencias en vivo, el encuentro promete transformar uno de los espacios más emblemáticos de la capital porteña en un escenario de contemplación y celebración.

La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad.
Water Lantern Festival volverá a encender la magia en el Hipódromo de Palermo con miles de luces flotantes. Foto: Prensa Fever

Water Lantern Festival en Buenos Aires: cómo será el evento que iluminará el Hipódromo de Palermo

A medida que cae el sol, los asistentes podrán sumergirse en una propuesta que combina música, gastronomía y diversas actividades recreativas, generando un ambiente ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja. Sin embargo, el momento más esperado llegará con el tradicional ritual de las linternas.

Cada participante tendrá la posibilidad de escribir un mensaje personal, ya sea una reflexión, un deseo o agradecimiento, para depositarlo en una linterna que se sumará al impresionante despliegue de luces sobre el agua. Este simbólico gesto, que forma parte de una tradición reconocida a nivel internacional, propone un instante de introspección y esperanza, donde cada luz representa una historia, un sueño o un nuevo comienzo.

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La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad.
Cada participante escribirá un mensaje en una linterna que se sumará al despliegue de luces sobre el agua. Foto: Prensa Fever

Para formar parte de la experiencia completa, será necesario adquirir alguno de los kits de participación disponibles a través de la plataforma Fever. Cada kit incluye los materiales necesarios para diseñar y liberar una linterna, permitiendo que cada visitante sea protagonista de esta celebración colectiva cargada de significado.

Miles de luces flotantes y rituales de deseos: por qué el festival es una de las experiencias más buscadas

Tras el éxito de su debut en la ciudad, el fenómeno de las luces flotantes vuelve a instalarse en Buenos Aires como una de las propuestas más originales de la agenda cultural. Una oportunidad para vivir una tradición inspirada en Oriente sin salir del país y disfrutar de una velada donde la emoción, contemplación y belleza se unen en un mismo escenario.

La cita será el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con dos jornadas pensadas para disfrutar al aire libre de una experiencia inmersiva que invita a conectar con las emociones, la naturaleza y comunidad.
El Water Lantern Festival en Palermo se presenta como una experiencia que trasciende el espectáculo visual. Foto: Prensa Fever

Dirigido a públicos de todas las edades, el Water Lantern Festival se presenta como una experiencia que trasciende el espectáculo visual para convertirse en un espacio de encuentro y conexión. Familias, grupos de amigos y parejas encontrarán en esta celebración una ocasión especial para compartir un momento diferente, rodeados por un entorno único y una atmósfera cargada de simbolismo.

Más que un evento, la propuesta invita a detener el ritmo cotidiano, reflexionar y celebrar nuevos comienzos. Con miles de linternas iluminando la noche porteña, esta nueva edición promete regalar una de las imágenes más impactantes y emotivas del año, consolidándose como uno de los planes imperdibles para quienes buscan experiencias culturales y sensoriales en la Ciudad de Buenos Aires.

Detalles importantes de Water Lantern Festival en el Hipódromo de Palermo

  • Fecha: sábado 17 de octubre y domingo 18 de octubre, desde las 16:00 horas.
  • Lugar: Hipódromo Palermo - Av. del Libertador 4101, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
  • Accesibilidad: la experiencia es accesible para personas con movilidad reducida. No obstante, al desarrollarse en un entorno natural, algunas áreas podrían presentar limitaciones o superficies irregulares.
  • Tickets: el kit es necesario para acceder al evento y lo podrás adquirir en la plataforma de Fever. La comida y la bebida se venderán por separado dentro del festival.
  • Precio: a partir de los $32.000.
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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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