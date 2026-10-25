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Se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar y desde 1999, forma parte de un Área Natural Protegida: Intiyaco, el tesoro escondido de Córdoba

Tiene menos de 100 habitantes y se encuentra entre las pintorescas Sierras de Calamuchita. Se distingue de los demás pueblos por su abundante vegetación ya que su entorno está dominado por bosques de robles, pinos y álamos, que cambian de color según la estación y crean escenarios únicos durante todo el año.

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Intiyaco se encuentra a solo 125 kilómetros de la capital provincial de Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.
Intiyaco se encuentra a solo 125 kilómetros de la capital provincial de Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.
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A un poco más de una hora de Córdoba Capital, Intiyaco esconde un verdadero paraíso natural.

Se trata de un pueblo de menos de 100 habitantes que se encuentra entre las pintorescas Sierras de Calamuchita y que permaneció oculto del turismo por decisión de sus propios habitantes que querían preservar sus paradisíacas playas con aguas cristalinas.

Intiyaco, o “aguas del sol”, traducido del quechua, está ubicado a unos 125 kilómetros de la capital provincial, sobre el río Los Reartes, y se distingue de los demás pueblos por su abundante vegetación de robles, pinos y álamos, dignos de un paisaje de cuentos de hadas.

A un poco más de una hora de Córdoba Capital, Intiyaco esconde un verdadero paraíso natural. Foto: argentinaturismo.com.ar

Pero sus características más llamativas no se agotan en sus paisajes y aguas cristalinas, sino que también incluye unas formaciones rocosas que sirven como una especie de paredones naturales de hasta 15 metros, donde aquellos que se animen tienen la posibilidad de realizar clavados en las pozas de gran profundidad.

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Intiyaco, Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.
Intiyaco, Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

Trekking, buceo y naturaleza: las actividades que ofrece Intiyaco

Este pueblo ubicado a menos de 130 kilómetros de la capital cordobesa, además de ofrecer paisajes con una gran belleza natural, playas paradisíacas y tranquilidad lejos de las grandes urbes, también cuenta con numerosas actividades para todos aquellos que deseen conocer Intiyaco.

Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

Se puede bucear en sus aguas cristalinas, recorrer y explorar sus senderos tan pintorescos como naturales con una belleza única, como también practicar la pesca responsable, es decir, devolviendo los peces al río, lo que podría ser una actividad perfecta para los amantes de esta actividad recreativa.

Además de disfrutar de la naturaleza también se puede descubrir y apreciar las artesanías y gastronomía de este pueblo cordobés, además de aprovechar los paseos a caballo para conocer esta joya escondida digna de descubrir.

Cómo llegar a Intiyaco desde Córdoba Capital

Llegar a Intiyaco es sencillo y el recorrido se realiza completamente por rutas asfaltadas. Desde Córdoba Capital hay que tomar la Ruta Provincial 5 hacia Villa General Belgrano y luego continuar por la Ruta Provincial 109 en dirección a La Cumbrecita hasta encontrar el acceso al pueblo.

El viaje es de aproximadamente 107 kilómetros y también permite recorrer otros destinos cercanos como Villa Berna y Los Reartes, dos clásicos del Valle de Calamuchita ideales para completar la escapada.

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