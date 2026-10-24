Los Antiguos, el pueblo patagónico junto a uno de los lagos más grandes de Sudamérica

Con un encanto natural pocas veces vista, es uno de los lugares más antiguos de Córdoba Foto: Instagram @turismolosreartes

Al pie de la Cordillera de los Andes, en el noroeste de Santa Cruz, Los Antiguos crece como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia. La localidad se recuesta sobre la margen sur del Lago Buenos Aires, un coloso natural que figura entre los más grandes de Sudamérica y define el paisaje de este rincón austral.

Con una superficie de 2.240 km² y una profundidad que llega a los 590 metros, el lago se extiende también hacia territorio chileno, donde es conocido como General Carrera. Su magnitud lo ubica como el segundo más grande del subcontinente, solo detrás del Titicaca.

Rodeado de montañas nevadas y valles productivos, el pueblo ofrece una postal singular. Las chacras y plantaciones se distribuyen en un entorno fértil que contrasta con la aridez típica de la región, generando un microclima propio que favorece la producción agrícola.

Un oasis productivo en la Patagonia

Los Antiguos es reconocido como la Capital Nacional de la Cereza, un título que se percibe en cada rincón. Durante la temporada, el aire se impregna del aroma de las frutas finas, mientras que las chacras abren sus puertas a visitantes interesados en conocer de cerca la producción local.

Ruta 41, Santa Cruz. Foto: Instagram @patagonia.tv

El sistema de canales de riego alimenta los cultivos y forma parte del paisaje cotidiano. A lo largo de la Avenida 11 de Julio, el casco urbano combina jardines, flores y arboledas que refuerzan la identidad verde de la localidad.

Además de la producción, la naturaleza tiene un rol protagónico. En la zona es frecuente observar flamencos, cisnes de cuello negro y garzas, especialmente en las orillas del lago y en humedales cercanos, que convierten el entorno en un punto ideal para el avistaje de aves.

Actividades y experiencias al aire libre

El turismo en Los Antiguos se apoya en actividades que conectan con el entorno. Las chacras ofrecen recorridos donde es posible probar dulces, mermeladas y licores artesanales, elaborados a partir de la producción local.

Para quienes buscan vistas panorámicas, los miradores Uendeunk y Jeinimeini permiten dimensionar la escala del valle y la inmensidad del lago. Cerca del pueblo, la Laguna de los Juncos funciona como reserva urbana y refugio para fauna silvestre.

Ruta 41, Santa Cruz. Foto: Instagram @patagonia.tv

La cercanía con Chile agrega otra dimensión al destino. A través del paso fronterizo sobre el río Jeinemeni, se puede acceder en minutos a Chile Chico, lo que refuerza el intercambio cultural en la región.

Un punto estratégico para explorar la región

Los Antiguos también es base para actividades más intensas. La pesca deportiva de truchas y salmones en el lago es una de las prácticas más buscadas por turistas, que encuentran aquí condiciones ideales.

A pocos kilómetros, el área La Ascensión del Parque Nacional Patagonia abre un escenario de senderos, fauna y paisajes moldeados por el viento y el hielo. Esta cercanía amplía la oferta para quienes buscan combinar descanso con aventura.

Los Antiguos, Santa Cruz. Foto: Instagram @frankjamit

A casi 900 kilómetros de Río Gallegos, el pueblo se consolida como un destino diferente dentro de Santa Cruz. Entre fruta fina, senderos y el azul profundo del lago, ofrece una experiencia patagónica que equilibra naturaleza, producción y tranquilidad.

Cómo llegar a Los Antiguos desde CABA

Llegar a este rincón del sur requiere planificación, pero existen distintas alternativas según el tiempo y el presupuesto disponible. Desde Buenos Aires, el viaje puede combinar rutas, vuelos y tramos finales por tierra.

En avión: volar desde Aeroparque o Ezeiza hasta Comodoro Rivadavia o El Calafate . Desde allí, continuar en auto o micro hasta Los Antiguos (entre 6 y 10 horas adicionales, según el punto de llegada).

En auto: recorrer cerca de 2.400 kilómetros por la Ruta Nacional 3 hasta empalmar con rutas provinciales hacia el oeste santacruceño. Es un viaje largo, de varios días, ideal para quienes buscan hacer turismo en ruta.

En tren: no hay conexión directa. La opción es combinar tren hasta el sur de la provincia de Buenos Aires o Río Negro y luego continuar en micro o vehículo particular.

Los Antiguos, Santa Cruz. Foto: Facebook / Municipalidad de Los Antiguos.

Más allá del medio elegido, el trayecto forma parte de la experiencia. El cambio de paisajes, desde la llanura pampeana hasta la estepa patagónica, anticipa el contraste natural que define a Los Antiguos.