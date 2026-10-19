El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende: necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

El nuevo Tesla Roadster, en acción. Foto: via REUTERS

El Tesla Roadster, el nuevo deportivo eléctrico impulsado por la compañía de Elon Musk, sorprendió durante una exhibición en Texas, Estados Unidos, al demostrar que puede despegar brevemente del suelo, girar en el aire y aterrizar sobre sus ruedas.

Sin embargo, detrás de esta tecnología aparece una dificultad: su sistema de propulsión auxiliar puede requerir hasta siete horas de recarga para volver a realizar maniobras de máxima exigencia.

Cómo funciona la tecnología que permite volar al Tesla Roadster

El vehículo combina motores eléctricos con propulsores de aire comprimido desarrollados junto a SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk. A diferencia de los sistemas convencionales, que dependen exclusivamente de la tracción de los neumáticos, esta tecnología utiliza chorros de gas a presión para generar empuje.

Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar. Video: EFE

La versión más avanzada, denominada Rocket, dispone de diez propulsores distribuidos estratégicamente en la carrocería. Cuatro están orientados hacia el suelo para facilitar la elevación y amortiguar los aterrizajes, mientras que otros permiten controlar los movimientos del vehículo durante las maniobras aéreas.

Además, incorpora ventiladores ubicados debajo del chasis que aspiran aire y generan una fuerza de succión capaz de mantenerlo adherido a una superficie incluso cuando circula invertido.

Durante la presentación realizada el 15 de octubre, un prototipo sin conductor consiguió recorrer una estructura curva, quedar momentáneamente boca abajo y completar un giro antes de aterrizar. También realizó saltos sobre otros vehículos de Tesla.

Por qué el Tesla Roadster necesita hasta 7 horas de recarga

La principal limitación está relacionada con la cantidad de aire comprimido disponible. La configuración Thrust incorpora un depósito de 200 litros que puede agotarse en apenas seis segundos de funcionamiento a máxima potencia. Por su parte, la variante Rocket aumenta la capacidad total a 600 litros para alimentar sus diez propulsores.

Una vez consumido el aire, el sistema debe reabastecerse mediante un compresor integrado en el automóvil. Actualmente, recargar completamente los 600 litros puede demorar entre seis y siete horas. Esto significa que las maniobras más exigentes no pueden repetirse continuamente. No obstante, el vehículo puede seguir circulando con sus motores eléctricos cuando se agota el aire comprimido.

En ese sentido, Tesla trabaja para reducir el tiempo de recarga a aproximadamente 30 minutos antes de iniciar la producción prevista para 2028.

Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar. Foto: EFE

Cuándo sale a la venta el Tesla Roadster y cuáles son sus características

La compañía proyecta iniciar la fabricación del nuevo Roadster en 2028, después de varios años de demoras. Entre sus prestaciones anunciadas se encuentran una velocidad máxima superior a los 370 km/h y una aceleración de 0 a 96 km/h inferior a un segundo en las configuraciones más potentes.

La variante Rocket será monoplaza y estará destinada a clientes seleccionados. Además, no cuenta con autorización para circular por la vía pública, mientras que el precio definitivo del vehículo todavía no fue anunciado.

Aunque la demostración permitió comprobar que el prototipo puede ejecutar saltos y giros controlados, todavía no se acreditó que sea capaz de mantener un vuelo prolongado.