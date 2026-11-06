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Tesla llega a la Argentina en noviembre: tendrá un local en Unicenter y habrá 3 modelos disponibles con precios que inician desde los 30.000 dólares

La automotriz exhibirá dos vehículos en Martínez. La fecha confirmada es el 20 de noviembre y los precios difundidos corresponden a Estados Unidos.

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Un auto de Tesla en exhibición
Tesla llega a la Argentina y funcionará en Unicenter Shopping. Foto: Unsplash
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Tesla llegará a la Argentina a fines de noviembre de 2026 con un espacio de exhibición en Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires, según anunció Cencosud. La compañía de autos eléctricos dirigida por Elon Musk todavía no informó los modelos que venderá ni sus precios locales; las cifras publicadas corresponden al mercado estadounidense.

Tesla llega a la Argentina en noviembre 2026
Tesla confirmó que llega el 20 de noviembre a la Argentina. Video: @Tesla_LatAm

Fecha confirmada: cuándo desembarca Tesla en la Argentina

El desembarco está previsto para el 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con la cuenta oficial @Tesla_LatAm. La apertura inicial consistirá en un espacio de exhibición en el nivel 1, con dos autos para que el público pueda conocerlos de cerca.

El proyecto también contempla una zona de pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez vehículos. Para 2027 se proyecta un punto de venta formal, aunque Tesla no publicó un cronograma comercial propio ni fechas para reservar turnos de conducción.

La llegada se incorpora a la ampliación de Unicenter: Cencosud anunció 20.054 metros cuadrados de superficie nueva y 16.000 metros cuadrados destinados a alquiler. La inversión supera los 60 millones de dólares e incluye 85 locales adicionales.

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Cuáles son los modelos que estarán disponibles en el país

Entre los modelos que se mencionan para el mercado argentino aparecen el Model 3, el Model Y y la Cybertruck. Sin embargo, ni Cencosud ni Tesla confirmaron esa oferta de tres modelos: la comunicación del centro comercial solo detalla dos unidades en exhibición, sin identificar cuáles serán.

  • El Model 3 es un sedán eléctrico
  • El Model Y es un SUV
  • La Cybertruck es una camioneta de diseño angular.

La llegada efectiva de cada uno dependerá de decisiones comerciales y las homologaciones correspondientes. Tesla suele comercializar directamente desde espacios propios, sin recurrir al esquema de concesionarias tradicionales.

Tesla
Tesla llega a la Argentina a fines de noviembre con una exhibición en Unicenter. Foto: Unsplash

Lista de precios: cuáles son los valores de origen y qué se sabe sobre sus valores en Argentina

En Estados Unidos, la configuradora oficial de Tesla muestra estos precios de lista, antes de cargos adicionales:

  • El Model 3 parte desde los 36.990 dólares y alcanza los 54.990
  • El Model Y va desde los 39.990 dólares a 61.990
  • La Cybertruck se ofrece desde los 74.990 dólares hasta los 99.990

Los montos varían según versión y equipamiento y no equivalen a cotizaciones para la Argentina.

Para los autos eléctricos, el Decreto 1128/2026 elevó a 35.000 dólares el valor FOB máximo para acceder al arancel extrazona del 0%, dentro del cupo anual de 50.000 vehículos. El FOB expresa el valor de exportación y no debe confundirse con el precio de venta al consumidor: también influyen transporte, tributos y costos comerciales.

El Decreto 796/2026, por su parte, simplificó la validación de normas estadounidenses de seguridad vehicular, pero mantiene obligaciones de acreditación y fiscalización. Existe además un acuerdo con Estados Unidos que contempla un cupo anual de 10.000 vehículos sin el arancel del 35%, aunque Cancillería todavía lo registra como no vigente.

Por ahora no existe una lista de precios oficial para la Argentina. El próximo paso será que Tesla precise modelos, montos locales, inicio de ventas y condiciones para las pruebas de manejo.

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