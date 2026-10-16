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Tesla presentó su nuevo auto deportivo: es capaz de volar y acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo

El gigante tecnológico lanzó su nuevo eléctrico Roadster con tecnología de SpaceX. Conocelo en la nota.

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Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar.
Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar. Foto: EFE
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Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

La presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, donde el fabricante estadounidense efectuó varias demostraciones de las capacidades del automóvil, cuyo desarrollo acumula casi nueve años de retrasos.

En una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar.
Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar.

“Bueno, ha funcionado”, declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra.

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El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket.

La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar.
Tesla presentó su nuevo auto capaz de volar. Foto: EFE

La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos, mientras que la Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.

La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk Foto: REUTERS

El empresario reconoció que el deportivo no esta necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por la vía pública.

Tesla prevé iniciar la producción en 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios definitivos.

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