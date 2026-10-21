Liliana Cáceres, doctora, lo tiene claro: “En casa podemos tener un botiquín con productos herbarios para acompañar situaciones de alergia o irritación”

Las plantas que no pueden faltar en tu botiquín natural de primavera, según Liliana Cáceres Foto: Canal 26

La llegada de la primavera trae consigo días más largos y un aumento de temperatura considerable, pero también crece la exposición al polen, el polvo y el viento con partículas que pueden generar alergias, irritación de garganta y hasta problemas digestivos.

Frente a estos cambios, algunas plantas pueden convertirse en las grandes aliadas naturales para el bienestar cotidiano. Por eso, la doctora Liliana Cáceres (MP 3370), médica otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina de la Universidad de Córdoba, explicó cómo armar un botiquín de hierbas naturales en casa, y detalló cuáles son las mejores especies para distintas molestias y por qué es fundamental conocer sus límites.

Cuáles son las plantas que pueden combatir las alergias, según una médica. Foto: Gemini IA

En una entrevista brindada a Huarpe TV, la doctora presentó distintas alternativas según los síntomas y antecedentes de cada persona. “Así como tenemos el botiquín de medicamentos en casa para urgencias, también podemos tener el botiquín de plantas medicinales o productos herbarios para acompañar estas situaciones de alergia”, dijo.

Cuáles son las plantas ideales para armar un botiquín natural, según la otorrinonaringóloga Liliana Cáceres

Llantén y malva para la irritación de garganta

El llantén es una de las plantas que destacó Cáceres por su contenido de mucílagos, sustancias que pueden formar una película protectora sobre las mucosas. Tradicionalmente, se utiliza en preparaciones para acompañar el alivio de la irritación leve de garganta y la tos seca. “Una de las plantas que es favorita en las afecciones en la primavera es el llantén”, expresó.

La malva también contiene mucílagos y se emplea con fines similares. “Ambas opciones pueden resultar de interés cuando la garganta está irritada por el aire seco o por factores ambientales”, indicó la doctora, recordando que no reemplazan el tratamiento de una infección ni la evaluación médica si la tos persiste.

Botiquín natural para la primavera Foto: Gemini IA

Manzanilla para las molestias digestivas y el nerviosismo

La manzanilla es una de las plantas más conocidas para preparar infusiones. La especialista la mencionó como una alternativa para acompañar molestias digestivas leves, sensación de pesadez y momentos de nerviosismo.

Su uso tradicional no significa que sea adecuada para todas las personas. Quienes tienen alergia a plantas de la familia de las margaritas, como las ambrosías, deben tener especial precaución, ya que pueden presentar reacciones alérgicas.

Tomillo para la tos con flema

La doctora indica que el tomillo es utilizado tradicionalmente en infusiones y otros preparados destinados a aliviar la tos. En este mismo sentido, señaló a esta planta como una de las opciones que pueden considerarse cuando hay mucosidad.

Es importante diferenciar la planta utilizada en una preparación de su aceite esencial. Este último es un producto concentrado y no debe ingerirse por cuenta propia, ya que puede provocar efectos adversos.

Menta para acompañar la digestión

La menta es otra de las alternativas habituales para las molestias digestivas. Puede ayudar a algunas personas con la sensación de pesadez, pero no es recomendable para todo el mundo.

En particular, quienes sufren reflujo gastroesofágico o gastritis deben consultar antes de incorporarla con fines medicinales, ya que puede agravar determinados síntomas. Si las molestias se repiten, es importante identificar su causa en lugar de intentar resolverlas únicamente con infusiones.

Jengibre para las náuseas

El jengibre también fue mencionado por la especialista por su uso tradicional frente a algunas molestias digestivas, especialmente las náuseas.

Aunque puede ser útil en determinadas circunstancias, su consumo debe adaptarse a cada persona. Si las náuseas son persistentes, aparecen junto con dolor intenso o impiden alimentarse e hidratarse adecuadamente, es necesario buscar atención médica.

El jengibre es un gran salvataje natural para las alergias de primavera Foto: Freepik

Caléndula para irritaciones leves

La caléndula se utiliza tradicionalmente en preparados tópicos destinados a acompañar el cuidado de la piel irritada. También se emplea en productos para molestias leves, como algunas picaduras.

Antes de aplicarla, conviene comprobar que el producto sea apropiado para ese uso y evitar su utilización sobre heridas importantes, lesiones infectadas o reacciones cutáneas cuya causa se desconoce.

Aloe vera para el cuidado de la piel

El aloe vera es conocido por el uso de su gel en productos destinados a calmar la piel. Sin embargo, si se extrae directamente de la hoja, hay que distinguir el gel transparente del látex amarillento que se encuentra debajo de la cáscara.

Cáceres advirtió sobre la importancia de retirar ese látex, que puede resultar irritante. También señaló que los preparados frescos requieren cuidados de higiene y conservación, ya que no deben guardarse durante períodos prolongados como si fueran productos comerciales.

Aloe vera Foto: Pinterest

Cuáles son las precauciones que hay que tomar antes de usar plantas medicinales

Aunque tengan un origen natural, las plantas medicinales contienen sustancias activas que pueden generar efectos adversos, provocar alergias o interactuar con medicamentos. Por eso, no alcanza con conocer sus usos tradicionales: también es necesario saber cuándo evitarlas y en qué casos consultar.

La doctora Cáceres fue clara al respecto: “No es que lo natural sea inocuo”. La advertencia apunta a evitar la automedicación y el consumo indiscriminado de infusiones, extractos y aceites esenciales sin supervisión.

Para utilizar estas alternativas con mayor seguridad, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar antes de incorporarlas : especialmente durante el embarazo, la lactancia, la infancia o si se toman medicamentos de manera habitual.

No mezclar muchas plantas a la vez : comenzar con varias preparaciones simultáneamente dificulta identificar cuál produce un beneficio o una reacción adversa.

No ingerir aceites esenciales por cuenta propia : su concentración es elevada y pueden resultar tóxicos si se utilizan de manera inadecuada.

Respetar la forma de preparación : la dosis, la parte de la planta utilizada y el método de elaboración influyen en la seguridad del producto.

No abandonar tratamientos médicos: las plantas pueden acompañar determinados cuidados, pero no deben sustituir medicamentos indicados ni retrasar una consulta.

La otorrinonaringóloga insistió en que, si aparecen dificultades para respirar, hinchazón de la cara o la garganta, dolor intenso o síntomas que empeoran, se debe buscar atención médica sin demora.