Vacuna contra el VSR en Argentina: 8 de cada 10 embarazadas se inmunizaron en 2026

8 de cada 10 embarazadas se vacunaron contra el VSR en la Argentina Foto: Prensa

La vacunación contra el sincicial respiratorio (VSR) durante el embarazo alcanzó una cobertura del 80,6% en Argentina durante 2026, con más de 195.000 dosis aplicadas. Esta estrategia impulsada por el Ministerio de Salud busca proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida, una etapa en la que las infecciones respiratorias pueden evolucionar hacia cuadros graves.

La campaña fue desarrollada entre el 12 de enero y el 31 de agosto, con acceso gratuito en el sistema público de salud, debido a que los resultados preliminares mostraron que en el año 2024 la inmunización materna se asoció con una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VSR y del 70% en los ingresos a unidades de cuidados intensivos de bebés menores de seis meses.

Las embarazadas deben vacunarse contra la VSR

De acuerdo on los datos del mapa de cobertura y distribución de vacunas del Ministerio de Salud, la campaña de 2026 alcanzó al 80,6% de la población objetivo y superó las 195.000 dosis aplicadas en todo el país.

Argentina fue el primer país del mundo en incorporar la estrategia de vacunación materna contra el VSR a su Calendario Nacional de Inmunizaciones. La política sanitaria apunta a reforzar la protección de los recién nacidos mediante la inmunización durante la gestación.

La cobertura registrada este año consolida la adhesión a la estrategia, que cuenta con acceso gratuito en los vacunatorios y centros de salud públicos durante el período establecido por las autoridades sanitarias.

Qué es el VSR y por qué puede ser peligroso para los bebés

El virus sincicial respiratorio es uno de los principales agentes causantes de infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Aunque muchas veces provoca síntomas leves, también puede ocasionar bronquiolitis y neumonía, especialmente durante los primeros meses de vida.

Según la información difundida en el marco de la campaña, se estima que entre el 20% y el 30% de los casos puede presentar compromiso respiratorio y evolucionar hacia formas potencialmente graves.

La vacunación durante el embarazo busca que la persona gestante genere anticuerpos que puedan transferirse al bebé a través de la placenta. De esta manera, el recién nacido cuenta con una protección adicional durante los primeros meses, cuando todavía es especialmente vulnerable a las infecciones respiratorias.

La vacuna contra el VSR alcanzó al 80,6% de las embarazadas: qué beneficios tiene para los bebés

Cuánto disminuyeron las internaciones por VSR tras la vacunación materna

Los resultados de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud mostraron una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VSR en menores de seis meses y una caída del 70% en los ingresos a unidades de cuidados intensivos. Además, el Estudio BERNI, elaborado a partir de la información de las campañas 2024 y 2025, indicó una efectividad del 82% para prevenir las formas más graves de la enfermedad durante los primeros tres meses de vida.

“La evidencia acumulada a lo largo de estos tres años confirma que la inmunización materna cambió drásticamente el escenario del VSR en los lactantes”, señaló el doctor Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra e investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna en Argentina (M.N. 110.813).

El especialista también destacó que la reducción de los cuadros graves contribuye a disminuir las internaciones por bronquiolitis y neumonía, lo que representa un alivio para el sistema sanitario.

Las vacunas pueden prevenir enfermedades desde el embarazo

Por qué es importante vacunarse contra el VSR durante el embarazo

La continuidad de la vacunación es uno de los puntos centrales para sostener los resultados alcanzados. La protección que recibe el bebé depende, entre otros factores, de que la persona gestante acceda a la inmunización en el período recomendado por las autoridades sanitarias.

El doctor Leonardo Mezzabotta, médico ginecólogo y obstetra (M.N. 70.222), destacó el papel de los equipos de salud en la decisión de vacunarse. Según explicó, la recomendación directa del profesional durante la consulta puede multiplicar por más de tres la probabilidad de que la paciente reciba la vacuna.

Por eso, los controles prenatales y el diálogo con el equipo médico son instancias importantes para conocer las vacunas indicadas durante la gestación y resolver dudas sobre su aplicación.

La vacuna contra el VSR se ofreció de manera gratuita en vacunatorios y centros de salud públicos durante el período definido por la autoridad sanitaria, sin necesidad de presentar una orden médica, según la información de la campaña.

La estrategia argentina también tuvo repercusión en otros países de la región. Uruguay, Colombia, Brasil, México, Panamá y Ecuador incorporaron posteriormente estrategias de vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio en sus programas nacionales de inmunización.