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Mapa de vacunación en Argentina: cómo funciona la nueva herramienta que permite seguir las coberturas en tiempo real

El Ministerio de Salud lanzó un mapa digital de acceso público que permite consultar en tiempo real la cobertura de las 16 vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y la distribución de dosis en todo el país.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Mapa digital de la distribución de las vacunas.
Mapa digital de la distribución de las vacunas. Foto: Ministerio de Salud.
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El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, una plataforma digital de acceso público que permite consultar la aplicación y distribución de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación (CNV) en todo el país. La herramienta se actualizará semanalmente para mostrar las dosis aplicadas y busca detectar las zonas con menor cobertura para fortalecer las estrategias de inmunización.

Cómo funciona el nuevo mapa de vacunación anunciado por el Gobierno

La plataforma reúne información territorializada sobre las vacunas aplicadas en las distintas jurisdicciones y permite consultar los porcentajes de cobertura alcanzados según la vacuna y el año seleccionado. También incorpora datos sobre las dosis distribuidas por el Ministerio de Salud a cada provincia.

La aplicación permite acceder a información sobre la distribución de las vacunas aplicadas. Foto: REUTERS

El sistema se alimenta de los registros que realizan los equipos de salud en vacunatorios y centros asistenciales mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

Los datos correspondientes a la aplicación de vacunas se actualizan semanalmente, mientras que la información sobre la distribución de dosis se renueva mensualmente. De esta manera, el objetivo es ofrecer una fotografía más actualizada del estado de la inmunización en Argentina.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que disponer de información precisa permite detectar brechas y mejorar la planificación de las políticas sanitarias.

Qué vacunas se pueden consultar

El mapa permite seleccionar el año y la vacuna para analizar el desempeño de cada jurisdicción. La herramienta incluye las 16 vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, entre ellas, se encuentran:

  • BCG
  • Hepatitis B
  • Neumococo conjugada
  • Quíntuple
  • Poliomielitis
  • Rotavirus
  • Meningococo
  • Triple viral
  • Varicela
  • Hepatitis A
  • VPH
  • Triple bacteriana
  • Fiebre amarilla
  • Virus sincicial respiratorio

La información se presenta mediante una escala de colores que facilita la identificación de las diferencias de cobertura entre provincias. Además, el sistema permite comparar los resultados de distintos años y observar la evolución de cada vacuna. Así, los equipos sanitarios pueden detectar con mayor rapidez los territorios que presentan coberturas insuficientes y necesitan estrategias específicas.

Por qué cayó la vacunación en Argentina

El lanzamiento del mapa ocurre en un contexto de preocupación por el descenso de las tasas de inmunización registrado durante los últimos años. Argentina se encuentra por debajo del 95% de cobertura, considerado el nivel necesario para limitar la circulación de enfermedades prevenibles y sostener la inmunidad colectiva.

Uno de los casos más significativos corresponde a la vacuna triple viral. La cobertura de la primera dosis contra sarampión, rubéola y paperas pasó del 95% en 2014 al 82% en 2024. La situación es todavía más marcada en la segunda dosis: el porcentaje descendió del 96% al 46%.

El escenario resulta especialmente relevante después de los brotes de sarampión registrados en la región, que llevaron a organismos internacionales a reclamar un refuerzo de la vacunación de rutina.

Una herramienta para detectar brechas entre provincias

Uno de los principales objetivos del nuevo sistema es identificar las diferencias territoriales. Los equipos técnicos explicaron que las provincias utilizan diferentes mecanismos para registrar las dosis aplicadas: algunas cargan la información directamente en NOMIVAC y otras trabajan con sistemas propios que deben interoperar con las plataformas nacionales.

Esta diversidad puede generar diferencias en los tiempos de carga. Algunas jurisdicciones registran las aplicaciones inmediatamente, mientras que otras pueden hacerlo días después. Por eso, el Ministerio busca avanzar hacia información cada vez más oportuna que permita tomar decisiones antes de que finalice el año epidemiológico.

Vacunación y distribución de dosis, en un mismo lugar

El mapa también incorpora información sobre las dosis distribuidas por Nación a cada provincia. Estos datos provienen del Sistema de Gestión de Stock del Ministerio de Salud (SMIS) y permiten relacionar la cantidad de vacunas enviadas con la población objetivo y las dosis efectivamente aplicadas.

La combinación de ambos indicadores ofrece una visión más completa del funcionamiento de las estrategias de inmunización. No solo permite conocer cuánto se vacunó en cada territorio, sino también observar cómo se distribuyeron los recursos disponibles.

Mapa de la vacunación en la Argentina. Foto: Freepik

El desafío de recuperar las coberturas

Desde el Ministerio de Salud reconocen que la caída de la vacunación no responde únicamente a problemas de distribución o disponibilidad de dosis. También influyen factores vinculados con la percepción del riesgo y la adherencia de las familias a los esquemas correspondientes. En ese contexto, la cartera sanitaria trabaja con los Programas Ampliados de Inmunización (PAI) de las provincias para identificar obstáculos y fortalecer las estrategias locales.

El nuevo mapa busca convertirse así en una herramienta de gestión, transparencia y seguimiento ciudadano. Con actualizaciones semanales sobre las aplicaciones y mensuales sobre la distribución, permitirá observar la evolución de la vacunación en Argentina y detectar con mayor rapidez las zonas donde sea necesario reforzar las campañas de inmunización.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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