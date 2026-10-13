Inundaciones, crecidas récord y familias evacuadas: el Litoral sigue bajo alerta por la llegada de El Niño

Lluvias y tormentas en el interior de la Argentina. Foto: NA

El fenómeno climático de El Niño provocó un fuerte temporal en el Litoral, causando un repentino desborde de las principales cuencas hídricas del país, lo que obligó a evacuar a decenas de familias por el avance del agua tras las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

La magnitud del evento atmosférico obligó a operar al límite de su capacidad a los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá, cuyas compuertas debieron abrirse para desagotar volúmenes extraordinarios hacia el cauce del Paraná y evitar colapsos estructurales.

Una zona en la cual el fenómeno golpeó con fuerza fue en Misiones, donde el río Iguazú multiplicó por diez su volumen promedio en cuestión de horas. La fuerza de sistema de drenaje tapó tramos enteros del circuito de caminos turísticos, obligando a las autoridades a disponer la clausura preventiva del Parque Nacional Iguazú para resguardar a los visitantes en la jornada de este lunes.

Alerta en el Litoral por la crecida del Río Uruguay. Video: X @Border_BP

En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay llegó a alcanzar los 9,28 metros, muy por encima de los 8,50 metros establecidos como nivel de evacuación.

Mientras tanto, la masa líquida que desciende desde el sur de Brasil mantiene bajo alerta roja a los distritos ribereños del Litoral, donde Defensa Civil y los municipios despliegan operativos de emergencia y refuerzan defensas costeras.

Entre los daños registrados se encuentran:

Misiones : el área de las Cataratas sufrió daños de insfraestructura.

Corrientes : inundaciones en Ituzaingó y en la Isla Apipé; situación crítica por las fuertes lluvias en Alvear y evacuaciones obligatorias en los barrios bajos de Paso de los Libres.

Entre Ríos: Sectores desbordamiento de agua en Colón, Concepción del Uruguay y Concordia, donde las maniobras de retención del embalse de Salto Grande amortiguaron la crecida del río Uruguay.

Alerta por el Paraná: la crecida baja desde Misiones hacia Corrientes

La situación de los ríos del Litoral mantiene en alerta a las autoridades. A la crecida del Uruguay ahora se suma el avance del Paraná, cuyo caudal comenzó a aumentar en Misiones y se desplaza hacia Corrientes. Luego continuará su recorrido hacia otros puntos situados río abajo, impulsado por las lluvias registradas durante los últimos días en la región.

Los especialistas estiman que el agua puede tardar entre 10 y 15 días en viajar desde Iguazú hasta Rosario. Mientras avanza la creciente, se realiza un monitoreo permanente del río para detectar cambios bruscos y prevenir posibles inconvenientes en ciudades y localidades costeras.

Las represas también cumplen un papel central. Itaipú operaba al 100% de su capacidad, mientras que Yacyretá abrió sus 18 compuertas para regular el enorme caudal proveniente del norte. Las próximas lluvias y las maniobras realizadas en ambos complejos serán claves para conocer la magnitud que alcanzará la crecida dentro de la Argentina.

El río Paraná se ve afectado por el fenómeno meteorológico de El Niño. Foto: Wikimedia Commons

Cómo estará el tiempo en la zona del Litoral

El panorama meteorológico no anticipa una mejora inmediata para la región del Litoral. Durante los próximos días persistirá la inestabilidad en el noreste argentino, con tormentas y chaparrones aislados que podrían aportar nuevos volúmenes de agua a las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

La situación genera preocupación debido a que los suelos permanecen saturados y tienen una capacidad limitada para absorber más precipitaciones. A esto se suma el ingreso constante de agua desde territorio brasileño, un factor que podría demorar el descenso de los ríos.

Ante este escenario, los organismos técnicos mantienen la vigilancia sobre las zonas ribereñas y recomiendan evitar la circulación por sectores inundables, seguir los comunicados oficiales y respetar las indicaciones de evacuación que puedan emitir las autoridades.