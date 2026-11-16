El Servicio Meteorológico Nacional lo confirmó en su pronóstico: alerta por tormentas y granizo este lunes 16 de noviembre

Alerta por tormentas y granizo. Foto: REUTERS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas fuertes para este lunes 16 de noviembre de 2026, con advertencias por lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas provincias de la Argentina.

En Buenos Aires, el mal tiempo afectaría principalmente a sectores del interior provincial durante la tarde y la noche, mientras que para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran en la madrugada del martes 17.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el avance de un sistema de inestabilidad que favorecerá la formación de tormentas en diferentes regiones del país. Según las advertencias del SMN, algunas precipitaciones podrían ser localmente fuertes o puntualmente severas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades al aire libre.}

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires este lunes 16 de noviembre

En la provincia de Buenos Aires, las probabilidades de lluvia aumentarán durante la tarde, especialmente desde las 16 y hacia las últimas horas de la jornada. El pronóstico anticipa condiciones inestables en distintas localidades del interior bonaerense, con posibilidades de chaparrones y tormentas.

Una de las zonas alcanzadas por la advertencia oficial es Azul, donde rige una alerta amarilla desde las 18 del lunes hasta las 5:59 del martes 17. Para ese sector, el SMN prevé tormentas que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En tanto, para la Ciudad de Buenos Aires, el lunes se presenta mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 26 grados. Las posibilidades de precipitaciones aumentarán durante la madrugada del martes, especialmente entre las 2 y las 5, de acuerdo con el pronóstico horario consultado.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional: qué provincias pueden tener lluvias y granizo

El avance de las tormentas también afectará a otras regiones de la Argentina. Según el SMN, las áreas con condiciones de inestabilidad incluyen sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, además de localidades bonaerenses.

Para las zonas bajo alerta por tormentas fuertes, el SMN advierte que los fenómenos pueden presentar las siguientes características:

Lluvias intensas: acumulaciones estimadas de entre 30 y 70 milímetros en las áreas alcanzadas por las advertencias correspondientes.

Posible caída de granizo: su ocurrencia será ocasional y dependerá de la evolución de cada tormenta.

Actividad eléctrica frecuente: especialmente durante los episodios de mayor intensidad.

Ráfagas de viento intensas: capaces de provocar complicaciones en actividades al aire libre.

La distribución de las precipitaciones será desigual. Por ese motivo, una localidad puede registrar lluvias fuertes mientras otras zonas cercanas presentan fenómenos de menor intensidad.

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Qué recomienda el SMN ante las tormentas fuertes y hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Ante las alertas meteorológicas, el organismo nacional recomienda evitar los desplazamientos innecesarios durante los períodos de tormentas intensas, permanecer en lugares cerrados y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También aconseja mantener limpios los desagües y sumideros, evitar sacar residuos a la vía pública y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda. Durante una tormenta eléctrica, se recomienda alejarse de ventanas y buscar refugio inmediato en una construcción segura.

La inestabilidad podría continuar durante el martes 17 de noviembre, con nuevos episodios de precipitaciones en sectores del centro y norte del país. En Buenos Aires, el pronóstico contempla lluvias durante la madrugada y posibles tormentas aisladas más adelante.