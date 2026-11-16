Tiene 3 hijos, camina 40 km a diario y hasta cruza un arroyo en canoa para cumplir su sueño de ser maestra: “Quiero darles un futuro diferente al mío”

Pricila Mishel Kirsch, madre de tres hijos de Comandante Andresito, Misiones, cruza el arroyo El Verde en canoa con ayuda de sus padres para asistir a clases. Foto: Facebook / Fabian Bautista.

Ni las lluvias intensas, ni los caminos de tierra cubiertos de barro, ni un arroyo desbordado consiguieron detener a Pricila Mishel Kirsch, una madre de 33 años que vive en Comandante Andresito, Misiones, y recorre aproximadamente 40 kilómetros diarios para cumplir su sueño de convertirse en maestra.

Su historia se volvió viral después de que sus padres la ayudaran a cruzar el arroyo El Verde en una canoa para que pudiera asistir a clases.

Pricila Mishel Kirsch tiene 33 años y es madre de tres hijos: vive en una chacra de Comandante Andresito, Misiones, y recorre aproximadamente 40 kilómetros diarios para cumplir su sueño de convertirse en maestra. Foto: Facebook / Fabian Bautista.

La historia de Pricila, una madre rural que busca convertirse en maestra

Pricila vive junto a su esposo, Luis, y sus tres hijos, Maikol, Eric y David, en Colonia Soberanía, paraje El Verde, a unos 20 kilómetros del centro urbano de Comandante Andresito. Allí, en una chacra familiar de cuatro hectáreas, sus días transcurren entre la crianza de los niños, el cuidado de los animales, el ordeñe y los trabajos de la tierra.

Además de las responsabilidades familiares, realiza tareas de limpieza dos veces por semana en la Escuela Rural 713, a cambio de las contribuciones que pueden aportar las familias de la comunidad.

En abril de 2026 comenzó a estudiar el Profesorado de Educación Primaria en el Instituto Superior Sagrada Familia, que cuenta con una extensión áulica en Andresito. La apertura de esta posibilidad significó una oportunidad que había esperado durante años, ya que trasladarse a otra localidad resultaba prácticamente imposible por las distancias y las obligaciones del hogar.

Sin embargo, asistir al instituto implica superar numerosos obstáculos. Para movilizarse utiliza una motocicleta prestada por su padre, que también resulta indispensable para las actividades de la chacra. Los desperfectos mecánicos, las pinchaduras y la falta de combustible complicaron sus viajes en varias oportunidades.

Incluso hubo un período de quince días durante el cual debió caminar largos trayectos y pedir que otros conductores la acercaran hasta el pueblo para continuar estudiando.

Con ayuda de sus padres, Pricila atravesó el arroyo El Verde después de que las fuertes lluvias provocaran una crecida que cubrió el puente. Foto: Facebook / Fabian Bautista.

Cruzar un arroyo en canoa: cómo desafía las inclemencias de El Niño para llegar a la escuela

Uno de los episodios más difíciles ocurrió cuando las fuertes lluvias provocaron la crecida del arroyo El Verde. El agua cubrió el puente y dejó interrumpido el camino que conecta su hogar con la localidad.

Aquel día, Pricila tenía clases de Ciencias Naturales y Matemática. Sabía que perder las explicaciones de sus profesoras podía dificultar su aprendizaje, por lo que decidió intentar llegar al instituto con la ayuda de sus padres.

“Yo no quería faltar porque eran clases específicas. Si perdés la explicación de las profesoras, después te quedás sin entender”, explicó en declaraciones al diario El Territorio.

Sus padres la ayudaron a atravesar el arroyo en una canoa, pese a la fuerte corriente. Pero el recorrido no terminó allí: del otro lado todavía debía cruzar a pie otro sector inundado y avanzar entre siete y ocho kilómetros por caminos rurales hasta alcanzar el asfalto.

Finalmente, un vecino la acercó hasta Andresito. Aunque llegó tarde, consiguió asistir a clases. La creciente, sin embargo, le impidió regresar a su casa ese mismo día y tuvo que esperar varios días para reencontrarse con su familia.

Las dificultades también aparecen durante las jornadas secas, cuando el polvo levantado por los vehículos cubre su ropa. En esas ocasiones debe salir una hora antes para encontrar un lugar donde bañarse y cambiarse antes de ingresar al aula.

Para asistir al Profesorado de Educación Primaria, Pricila utiliza una motocicleta prestada por su padre y debe enfrentar caminos de tierra, barro y dificultades de transporte. Foto: Facebook / Fabian Bautista.

“Quiero darles un futuro diferente al mío”: el motor detrás de la mujer de 33 años

A pesar de las dificultades, Pricila asegura que disfruta de la vida rural. Le gusta la tranquilidad de la chacra, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de criar allí a sus hijos. Su objetivo no es abandonar ese entorno, sino conseguir una formación que le permita ampliar las oportunidades de su familia.

“Mis tres hijos son los que me motivan a venir todos los días de la chacra al pueblo. Quiero darles un futuro diferente al mío, que si quieren seguir estudiando, tenga con qué ayudarlos”, expresó.

El acompañamiento de su esposo, sus padres y su hermana Gabriela resulta fundamental para sostener su rutina. Mientras ella estudia, su familia colabora con el cuidado de los niños y las tareas cotidianas.

La repercusión de su historia también abrió la posibilidad de recibir ayuda para comprar una motocicleta propia y dejar de depender del vehículo familiar.

Motivada por sus tres hijos, la madre misionera comenzó a estudiar en abril de 2026 y espera recibirse como maestra para brindarles mayores oportunidades. Foto: Facebook / Fabian Bautista.

Todavía le quedan tres años de formación, pero está convencida de que el esfuerzo tendrá su recompensa. “Tengo una meta, un objetivo y no pienso desistir. No está fácil ahora, pero ya vendrán días mejores”, afirmó.

Su historia refleja las dificultades que enfrentan numerosos estudiantes de zonas rurales para acceder a la educación. Detrás de aquella fotografía sobre una canoa aparece una realidad marcada por las distancias, la falta de transporte y los caminos que dependen del clima, pero también por la determinación de una madre que quiere convertirse en maestra para ofrecerles un futuro diferente a sus hijos.