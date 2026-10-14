Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses: qué pasará en Argentina

🚨 EL NIÑO Y UNA ALERTA MUNDIAL | Advierten que podría causar 450.000 muertes en seis meses

El fenómeno climático de El Niño podría provocar 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor extremo en todo el mundo entre junio de 2026 y febrero de 2027, según un informe del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

La investigación advierte que el aumento de las temperaturas afectaría especialmente a las regiones más vulnerables y señala la necesidad de implementar medidas preventivas para reducir la mortalidad.

Cuántas muertes se prevén por El Niño y cuáles serían los países más afectados

El cálculo corresponde a fallecimientos adicionales asociados al calor respecto de un año promedio. El documento distingue entre las 451.000 muertes estimadas para los nueve meses comprendidos entre junio de 2026 y febrero de 2027 y las 239.000, con un margen de incertidumbre de 11.000, proyectadas específicamente para septiembre de 2026 a febrero de 2027. El análisis tampoco incorpora las posibles víctimas de inundaciones, incendios o sequías.

Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna seca de Guarne en el Parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín, Colombia. Foto: REUTERS

Para ese último semestre, Nigeria encabezaría las estimaciones nacionales, con 31.400 muertes adicionales, seguida por Indonesia (19.300) y Sudán (17.500). En América del Sur, Brasil figura con 13.300 fallecimientos proyectados.

Los investigadores advierten que el impacto se concentra en lugares donde las altas temperaturas se combinan con menores recursos para proteger a la población.

Qué riesgos trae El Niño para Argentina durante los próximos meses

Si bien el informe global no publica una cifra específica de muertes para Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el 2 de octubre que El Niño ya presenta una intensidad fuerte y calculó una probabilidad del 100% de continuidad durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó el 8 de octubre que el fenómeno se intensificaría hasta alcanzar su pico máximo hacia diciembre.

Para Argentina, el boletín hidrometeorológico nacional del 8 de octubre identifica mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal durante el trimestre en la Mesopotamia y las regiones Pampeana Norte y Pampeana Sur. También señala sectores de Patagonia y Cuyo con chances elevadas de precipitaciones.

Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamientos. Foto: NA

Cómo se calcularon las muertes proyectadas y qué medidas podrían evitarlas

Climate Impact Lab combinó pronósticos de temperatura del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio con relaciones estadísticas entre calor y mortalidad estudiadas en 24.378 regiones del mundo. Tomó como referencia los valores de 1996 a 2025 y calculó que, durante los próximos meses, la temperatura media terrestre mundial podría ubicarse 1,2 °C por encima de lo habitual, con un 44% más de días de calor extremo.

Los resultados todavía deben someterse a revisión científica por pares en su formulación actual, una limitación relevante para interpretar las cifras.

Los autores proponen alertas tempranas, puntos de hidratación, espacios de refrigeración, protección para quienes trabajan al aire libre y refuerzos de la atención sanitaria. Mientras avance El Niño, actualizarán las proyecciones para orientar medidas de prevención.