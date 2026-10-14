comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Niño encendió las alertas por el verano 2027: qué puede pasar en la Costa Atlántica

El fenómeno climático puede generar estragos de cara a las vacaciones en Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre la próxima temporada.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias en Mar del Plata. Foto: NA.
Lluvias en Mar del Plata. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Quedan pocos meses para el inicio de la temporada de verano y, sin embargo, el comportamiento del clima genera gran incertidumbre por el acercamiento de El Niño, lo que pone en duda las vacaciones en la Costa Atlántica. De hecho, la evolución de este fenómeno crea una gran expectativa en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Y aunque todavía no es posible asegurar si el verano 2027 tendrá más lluvias de lo habitual o si predominará el calor intenso, lo cierto es que el fenómeno puede modificar los patrones de precipitación en distintas regiones, afectando así la actividad turística en todo el territorio nacional, pero sobre todo en los lugares con playa.

Lluvias en Mar del Plata. Foto: NA.
Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell: qué se sabe sobre el clima para las vacaciones de verano 2027.

Por eso, los próximos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) serán claves para conocer las tendencias climáticas de la temporada. En este sentido, la entidad confirmó que existe una probabilidad del 100% de que continúe el mal clima durante octubre y noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte. Sin embargo, esto no significa que vaya a llover todos los días durante diciembre, enero y febrero.

Cómo puede influir El Niño en el verano 2027 en la Costa Atlántica

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio modifica la circulación atmosférica y puede influir sobre las precipitaciones y las temperaturas en diferentes partes del mundo, incluida la Argentina.

Contenido Recomendado

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo:cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo: cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

A cuatro horas de Buenos Aires:el balneario escondido que creció “al revés” hace 60 años y tiene playas enormes sin multitudes

Aguas Verdes

En el país, su presencia puede relacionarse con una mayor probabilidad de lluvias en los sectores del centro y el este, aunque no todas las localidades registrarán precipitaciones abundantes.

Pinamar, temporada 2022 de verano, foto NA
Peligra la temporada de verano en Pinamar por El Niño

En destinos turísticos como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, las condiciones dependerán de la evolución de los sistemas atmosféricos y de las tendencias climáticas que se establezcan para la región. Por el momento, no se puede afirmar que enero y febrero serán meses especialmente lluviosos.

Cabe destacar que los pronósticos estacionales permiten estimar si existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima o dentro de los valores habituales. Sin embargo, con el fenómeno de El Niño más avanzado, se prevé un verano atípico según el SMN, ya que las temperaturas comenzarán siendo bajas y luego, podría aproximarse una ola de calor.

¿El Niño también puede provocar olas de calor durante el verano?

La respuesta es sí. La presencia de El Niño no descarta las olas de calor, ni los periodos prolongados con temperaturas elevadas. Incluso si la temporada tuviera precipitaciones superiores a las habituales pueden alternarse jornadas de calor intenso, semanas secas y episodios de tormentas.

El comportamiento de las temperaturas depende de múltiples factores atmosféricos, entre ellos la circulación de los vientos, la humedad y la persistencia de sistemas de alta presión. Por eso, no es posible asegurar que el verano 2027 será más fresco por la influencia del fenómeno.

En Buenos Aires y la Costa Atlántica, las condiciones podrán cambiar a lo largo de la temporada. Para conocer el riesgo de calor extremo, será importante seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales del SMN.

Playa Varese
Mar del Plata Foto: Google Maps

Qué zonas de Argentina podrían recibir más lluvias por El Niño

El pronóstico climático del SMN identifica una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en sectores del Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. La distribución no será uniforme y las condiciones pueden variar dentro de una misma provincia, por lo que las tendencias trimestrales deben complementarse con los pronósticos de corto plazo.

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé una mayor probabilidad de registros medios inferiores a los normales en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste santafesino, La Pampa y el oeste bonaerense. En contraste, para sectores del Noroeste Argentino se esperan temperaturas por encima de los valores habituales. Esta combinación muestra que el impacto del fenómeno puede diferir según la región y que no alcanza con hablar de un escenario de lluvias generalizadas.

Costa AtlánticaClimaServicio Meteorológico Nacional
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires:qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

    Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires: qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

  2. El martes empezó con lluvia en Buenos Aires:el clima continuará inestable y el sol no asoma

    El martes empezó con lluvia en Buenos Aires: el clima continuará inestable y el sol no asoma

  3. El Niño no da tregua en el Litoral:evacuaciones y temor por una crecida histórica en Corrientes y Entre Ríos

    El Niño no da tregua en el Litoral: evacuaciones y temor por una crecida histórica en Corrientes y Entre Ríos

  4. Pronóstico en Santiago del Estero:cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

    Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

  5. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

La Fraternidad anunció un paro nacional de trenes para el 15 de junio. Foto: NA.

Internaciones involuntarias, adicciones y altas médicas:qué propone la reforma de la Ley de Salud Mental del Gobierno

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos:quiénes lo acompañan y cuándo se reunirá con Eduardo Bolsonaro

Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

Economía

Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

Electrodomésticos que conviene desenchufar después de usar

Santiago Caputo advierte por el riesgo de la invasión de autos inteligentes de origen chino

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

Internacionales

El Papa León XIV ya camina por la habitación tras la operación por un tumor maligno:el minuto a minuto sobre su salud

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.

En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

El futuro de los aviones de pasajeros:el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis