El Niño encendió las alertas por el verano 2027: qué puede pasar en la Costa Atlántica

Lluvias en Mar del Plata. Foto: NA.

Quedan pocos meses para el inicio de la temporada de verano y, sin embargo, el comportamiento del clima genera gran incertidumbre por el acercamiento de El Niño, lo que pone en duda las vacaciones en la Costa Atlántica. De hecho, la evolución de este fenómeno crea una gran expectativa en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Y aunque todavía no es posible asegurar si el verano 2027 tendrá más lluvias de lo habitual o si predominará el calor intenso, lo cierto es que el fenómeno puede modificar los patrones de precipitación en distintas regiones, afectando así la actividad turística en todo el territorio nacional, pero sobre todo en los lugares con playa.

Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell: qué se sabe sobre el clima para las vacaciones de verano 2027.

Por eso, los próximos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) serán claves para conocer las tendencias climáticas de la temporada. En este sentido, la entidad confirmó que existe una probabilidad del 100% de que continúe el mal clima durante octubre y noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte. Sin embargo, esto no significa que vaya a llover todos los días durante diciembre, enero y febrero.

Cómo puede influir El Niño en el verano 2027 en la Costa Atlántica

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio modifica la circulación atmosférica y puede influir sobre las precipitaciones y las temperaturas en diferentes partes del mundo, incluida la Argentina.

En el país, su presencia puede relacionarse con una mayor probabilidad de lluvias en los sectores del centro y el este, aunque no todas las localidades registrarán precipitaciones abundantes.

Peligra la temporada de verano en Pinamar por El Niño

En destinos turísticos como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, las condiciones dependerán de la evolución de los sistemas atmosféricos y de las tendencias climáticas que se establezcan para la región. Por el momento, no se puede afirmar que enero y febrero serán meses especialmente lluviosos.

Cabe destacar que los pronósticos estacionales permiten estimar si existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima o dentro de los valores habituales. Sin embargo, con el fenómeno de El Niño más avanzado, se prevé un verano atípico según el SMN, ya que las temperaturas comenzarán siendo bajas y luego, podría aproximarse una ola de calor.

¿El Niño también puede provocar olas de calor durante el verano?

La respuesta es sí. La presencia de El Niño no descarta las olas de calor, ni los periodos prolongados con temperaturas elevadas. Incluso si la temporada tuviera precipitaciones superiores a las habituales pueden alternarse jornadas de calor intenso, semanas secas y episodios de tormentas.

El comportamiento de las temperaturas depende de múltiples factores atmosféricos, entre ellos la circulación de los vientos, la humedad y la persistencia de sistemas de alta presión. Por eso, no es posible asegurar que el verano 2027 será más fresco por la influencia del fenómeno.

En Buenos Aires y la Costa Atlántica, las condiciones podrán cambiar a lo largo de la temporada. Para conocer el riesgo de calor extremo, será importante seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales del SMN.

Mar del Plata Foto: Google Maps

Qué zonas de Argentina podrían recibir más lluvias por El Niño

El pronóstico climático del SMN identifica una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en sectores del Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. La distribución no será uniforme y las condiciones pueden variar dentro de una misma provincia, por lo que las tendencias trimestrales deben complementarse con los pronósticos de corto plazo.

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé una mayor probabilidad de registros medios inferiores a los normales en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste santafesino, La Pampa y el oeste bonaerense. En contraste, para sectores del Noroeste Argentino se esperan temperaturas por encima de los valores habituales. Esta combinación muestra que el impacto del fenómeno puede diferir según la región y que no alcanza con hablar de un escenario de lluvias generalizadas.