Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

Lluvia y frío en Buenos Aires. Foto: NA

La lluvia se intensificó durante la tarde y la noche de este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos del conurbano bonaerense. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se mantendrá durante las próximas horas y podría extenderse hasta el viernes.

Las condiciones más complicadas se esperan durante la segunda mitad del jueves. Además de las precipitaciones, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. La mejora comenzaría a consolidarse entre la noche del viernes y el sábado, aunque estará acompañada por un descenso de la temperatura.

Hasta cuándo seguirá lloviendo en Buenos Aires

Las precipitaciones continuarán de manera intermitente durante la noche del miércoles. Para el jueves 15, la probabilidad de lluvias será baja durante la mañana, pero aumentará hasta ubicarse entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.

El jueves tendrá una temperatura mínima de 13 °C y una máxima cercana a los 19 °C. Durante la segunda mitad del día también se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que será una de las jornadas más inestables de la semana.

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

El viernes 16 todavía podrían producirse lluvias aisladas. Las probabilidades oscilarán entre el 10% y el 40% durante buena parte de la jornada, pero descenderán hasta valores de entre el 0% y el 10% por la noche.

Cuándo dejará de llover en el AMBA

La mejora definitiva llegará el sábado 17, cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano. El cielo podría continuar con nubosidad, pero las condiciones serán más estables que durante las jornadas anteriores.

La temperatura también comenzará a descender. Para el sábado se prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el Día de la Madre

El domingo 18 de octubre, Día de la Madre, se presentará sin lluvias en Buenos Aires. La jornada comenzará fresca, con una temperatura mínima de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C.

El pronóstico no anticipa probabilidades de precipitaciones para ese día. De esta manera, quienes planeen almuerzos, reuniones familiares o actividades al aire libre tendrán condiciones más favorables, aunque deberán contar con abrigo durante la mañana y hacia la noche.

El pronóstico para los próximos días