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Impactante video: un tornado azotó a una zona rural cerca de Rosario y hay alerta naranja por granizo

El fenómeno meteorológico ocurrió durante la tarde de este viernes 31 de julio en el departamento San Jerónimo, en medio de la alerta naranja que afectó al sur de Santa Fe.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La zona rural afectada tuvo también la caída intensa de lluvias y sigue la alerta naranja por granizo.
La zona rural afectada tuvo también la caída intensa de lluvias y sigue la alerta naranja por granizo. Foto: Captura de pantalla @MeteoFedex
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Una tarde marcada por la inestabilidad climática y la vigencia de una alerta naranja dejó imágenes impactantes en el sur de la provincia de Santa Fe. Un tornado de gran magnitud se desplegó en la zona rural de Bernardo de Irigoyen, partido de San Jerónimo, ubicado casi 100 kilómetros al norte de Rosario, y generó todo tipo de reacciones entre los pobladores y agricultores de la región.

El fenómeno fue grabado por vecinos del sector conocido como Campo Soto y áreas rurales cercanas a Gálvez, donde la masa de aire giratoria avanzó sobre los predios agrícolas mientras comenzaban a descargarse fuertes tormentas y caída de granizo en todo el Cordón Industrial, Funes y la ciudad de Rosario.

Desde el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe confirmaron que la columna de aire efectivamente se trató de un tornado. De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de control, el evento afectó principalmente terrenos de cultivo y no se registraron heridos, aunque sí pérdidas materiales en las explotaciones agropecuarias de la zona.

Valentín, un vecino que habita a unos 10 kilómetros del casco urbano de Bernardo de Irigoyen, relató el momento en que observó el avance del fenómeno en diálogo con el programa radial Punto Medio: “Pasó entre las tres y media y las cuatro de la tarde. El tornado fue muy grande; en los campos de los vecinos tumbó un tambo y una casa. Nos llamó la atención la magnitud de lo que se veía, pero por suerte no hubo víctimas”. Además, el testigo añadió que tras el paso del remolino, la zona registró un intenso chaparrón y que hacia las 17.30 las condiciones se estabilizaron con la salida del sol.

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Piedra y lluvias cerca de Rosario en medio del tornado

Mientras el tornado causaba destrozos en la zona rural, el frente de tormenta avanzó hacia el sur provincial. Pasadas las 16.30, las precipitaciones se concentraron sobre Rosario y localidades vecinas, acompañadas por una abundante caída de granizo.

El fenómeno sorprendió a cientos de automovilistas y peatones en la vía pública, quienes buscaron refugio bajo puentes, techos de estaciones de servicio y aleros para evitar daños en los vehículos. Las autoridades meteorológicas remarcaron que se mantienen los monitoreos sobre la región ante la persistencia de la masa de aire inestable.

TornadoRosario
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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