El daño silencioso que la lluvia ácida causa en los vehículos y cómo frenarlo antes de que sea demasiado tarde

Qué le hace la lluvia ácida a la pintura y el metal. Foto: Imagen generada con IA

La deposición ácida (conocida popularmente como lluvia ácida) no solo afecta bosques o lagos. También actúa sobre los vehículos particulares y acelera el deterioro de materiales que el conductor usa a diario.

Qué le hace la lluvia ácida a la pintura y el metal

Cuando el agua de lluvia absorbe dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera, su pH desciende por debajo de 5,6 (el nivel considerado normal para el agua de lluvia limpia). Al depositarse sobre la carrocería, esa solución ácida ataca la capa de barniz y pintura.

Lluvia; tormenta. Foto: Pixabay.

El proceso no es instantáneo, pero sí acumulativo: la exposición repetida o prolongada genera manchas, pérdida de brillo y, en etapas más avanzadas, corrosión del metal subyacente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) confirma que la deposición ácida acelera la corrosión de superficies metálicas y el deterioro de pinturas.

Qué otras partes del auto pueden verse afectadas

El daño no se limita a la chapa. Las juntas y selladores de goma que rodean las ventanillas y las puertas también son sensibles a la acidez sostenida: el material se reseca y pierde elasticidad con el tiempo .

Los neumáticos, fabricados con compuestos de caucho, pueden degradarse ante la exposición química repetida.

El vidrio del parabrisas , si acumula residuos ácidos sin limpieza, puede desarrollar microrayaduras que afectan la visibilidad.

En zonas con alta contaminación industrial, la deposición seca (partículas ácidas sin agua) suma un factor adicional que actúa incluso sin lluvia.

Por qué retirar los residuos a tiempo reduce el daño

El tiempo de contacto es determinante. Cuanto más tiempo permanecen los residuos ácidos sobre la superficie, más profundo es el daño. Retirar el agua de lluvia con productos adecuados y secar la carrocería después de una lluvia intensa es una medida concreta que reduce la exposición química.

El proceso no es instantáneo, pero sí acumulativo: la exposición repetida o prolongada genera manchas, pérdida de brillo y, en etapas más avanzadas, corrosión del metal subyacente. Foto: Archivo NA

El fenómeno de la lluvia ácida se origina principalmente en emisiones de plantas industriales, centrales eléctricas y vehículos que queman combustibles fósiles. Su efecto sobre los automóviles no es catastrófico tras una sola exposición, pero sí acumulativo y visible en el mediano plazo, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de tránsito o industria.