El Sol duró poco y Buenos Aires se prepara para 5 días de lluvias: cuándo llega el tormentón de nubes grises y mal tiempo

Se vienen varios días de lluvia al AMBA. Foto: NA.

La vuelta de los días soleados al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya tiene fecha de vencimiento. Después un inicio de semana soleado, el pronóstico indica la vuelta de las lluvias y tormentas aisladas, que se extenderán por al menos 5 días.

Cuándo empieza a llover en Buenos Aires

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo comenzará a desmejorar durante la noche del miércoles 21 de octubre. Si bien la probabilidad de precipitaciones se mantendrá cerca del 10% durante gran parte de la jornada, hacia el cierre del día podrían registrarse chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h.

El escenario se volverá más inestable el jueves 22, cuando se esperan tormentas durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 15 °C y los 21 °C, mientras que los vientos podrían alcanzar los 31 km/h.

A partir de ese momento comenzará una seguidilla de jornadas con lluvias de distinta intensidad, que incluirá tormentas, chaparrones y lloviznas hasta el domingo.

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Tormentas, ráfagas y chaparrones: qué día será el peor

Según el pronóstico del SMN, el jueves sería el día más complicado de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Aunque la jornada comenzará con el cielo mayormente nublado, durante la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas.

El miércoles también habrá que prestar atención al viento, ya que durante la noche se prevén ráfagas de hasta 50 km/h. Sin embargo, el jueves reunirá las condiciones más adversas debido a la combinación de tormentas, precipitaciones y viento.

El viernes continuará el tiempo inestable, con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones hacia la tarde y la noche. Para el sábado, en tanto, el organismo meteorológico anticipa lloviznas y vientos fuertes durante buena parte del día.

Cuándo mejora el tiempo y vuelve a salir el Sol

La inestabilidad se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado tendrá una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, con lloviznas y vientos fuertes a lo largo de la jornada.

El domingo comenzará con lloviznas y una mínima de 13 °C. Hacia la tarde y la noche dejaría de llover, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima apenas alcanzará los 17 °C.

La mejora más marcada llegaría el lunes 26 de octubre. Según el SMN, ya no se esperan precipitaciones, aunque el cielo continuará nublado. La temperatura descenderá hasta los 10 °C durante la mañana y llegará a los 19 °C por la tarde.

Pronóstico del SMN para los próximos días