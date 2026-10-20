comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Sol duró poco y Buenos Aires se prepara para 5 días de lluvias: cuándo llega el tormentón de nubes grises y mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional indica una seguidilla de jornadas con lluvias de distinta intensidad, que incluirá tormentas, chaparrones y lloviznas hasta el domingo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias, tormentas, clima.
Se vienen varios días de lluvia al AMBA. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La vuelta de los días soleados al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya tiene fecha de vencimiento. Después un inicio de semana soleado, el pronóstico indica la vuelta de las lluvias y tormentas aisladas, que se extenderán por al menos 5 días.

Cuándo empieza a llover en Buenos Aires

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo comenzará a desmejorar durante la noche del miércoles 21 de octubre. Si bien la probabilidad de precipitaciones se mantendrá cerca del 10% durante gran parte de la jornada, hacia el cierre del día podrían registrarse chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h.

El escenario se volverá más inestable el jueves 22, cuando se esperan tormentas durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 15 °C y los 21 °C, mientras que los vientos podrían alcanzar los 31 km/h.

A partir de ese momento comenzará una seguidilla de jornadas con lluvias de distinta intensidad, que incluirá tormentas, chaparrones y lloviznas hasta el domingo.

Contenido Recomendado

Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

Lluvias, tormentas, clima.

Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026
Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Tormentas, ráfagas y chaparrones: qué día será el peor

Según el pronóstico del SMN, el jueves sería el día más complicado de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Aunque la jornada comenzará con el cielo mayormente nublado, durante la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas.

El miércoles también habrá que prestar atención al viento, ya que durante la noche se prevén ráfagas de hasta 50 km/h. Sin embargo, el jueves reunirá las condiciones más adversas debido a la combinación de tormentas, precipitaciones y viento.

El viernes continuará el tiempo inestable, con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones hacia la tarde y la noche. Para el sábado, en tanto, el organismo meteorológico anticipa lloviznas y vientos fuertes durante buena parte del día.

Cuándo mejora el tiempo y vuelve a salir el Sol

La inestabilidad se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado tendrá una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, con lloviznas y vientos fuertes a lo largo de la jornada.

El domingo comenzará con lloviznas y una mínima de 13 °C. Hacia la tarde y la noche dejaría de llover, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima apenas alcanzará los 17 °C.

La mejora más marcada llegaría el lunes 26 de octubre. Según el SMN, ya no se esperan precipitaciones, aunque el cielo continuará nublado. La temperatura descenderá hasta los 10 °C durante la mañana y llegará a los 19 °C por la tarde.

Pronóstico del SMN para los próximos días

  • Miércoles: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C con cielo mayormente nublado. Habrá 10% de probabilidades de lluvia todo el día. Además, a la noche se esperan chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Jueves: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C con cielo mayormente nublado, tormentas a la tarde/noche y vientos de hasta 31 km/h.
  • Viernes: mínima de 15 °C y máxima de 20 °C con lloviznas a la madrugada/mañana y chaparrones a la tarde/noche.
  • Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con lloviznas y vientos fuertes todo el día.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C. Se esperan lloviznas al inicio del día y cielo mayormente nublado a la tarde/noche.
  • Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo nublado y sin lluvias.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

    Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

  2. Clima en el AMBA:qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

    Clima en el AMBA: qué día la temperatura llegará a 22 grados y se sentirá la primavera

  3. El Niño también golpea a perros y gatos:quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

    El Niño también golpea a perros y gatos: quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

  4. El Niño encendió las alertas por el verano 2027:qué puede pasar en la Costa Atlántica

    El Niño encendió las alertas por el verano 2027: qué puede pasar en la Costa Atlántica

  5. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Leonardo Nardini continúa su agenda bonaerense con actividades en Mar del Plata

Leonardo Nardini en Mar del Plata.

El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias del caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes:“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

La mesa política del Gobierno se reunió este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

Economía

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Internacionales

Amazon invertirá 16.000 millones de euros en Alemania en 2027:el desembolso incluye infraestructura de inteligencia artificial

El canciller alemán Friedrich Merz interviene durante la Cumbre de Inversión en Alemania en Berlín.

Construyen un puente de 2.100 metros y 2.666 toneladas sobre una enorme presa:reducirá un viaje de una hora a 5 minutos

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania