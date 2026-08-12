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Qué hacer ante una tormenta fuerte: las recomendaciones del SMN frente a una alerta meteorológica

Ráfagas intensas, actividad eléctrica, lluvias abundantes y posible caída de granizo pueden generar situaciones de riesgo en pocos minutos. Las claves para anticiparse y actuar de manera segura.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El SMN brinda una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante un temporal. Foto: Unsplash.
El SMN brinda una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante un temporal. Foto: Unsplash.
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Las tormentas pueden generar distintos riesgos en pocos minutos: fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y anegamientos. Por eso, ante un pronóstico, es importante tomar algunas precauciones antes de que comience el temporal y saber cómo actuar mientras se desarrolla.

Tormentas cargan de agua las calles.
Las tormentas fuertes pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo. Foto: REUTERS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con un Sistema de Alerta Temprana que permite conocer el nivel de riesgo previsto para cada zona. El organismo clasifica las situaciones mediante distintos colores:

  • El amarillo indica posibles fenómenos con capacidad de daño e interrupciones momentáneas de las actividades.
  • El naranja implica fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.
  • El rojo corresponde a fenómenos excepcionales que pueden provocar emergencias o desastres.

Ante cualquier alerta, consultar el pronóstico actualizado y seguir las recomendaciones oficiales permite reducir los riesgos y anticiparse a posibles complicaciones.

Qué hacer antes de una tormenta fuerte

Una de las principales medidas de prevención consiste en preparar el hogar antes de que lleguen las lluvias y las ráfagas.

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Es recomendable asegurar o guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, muebles de jardín, herramientas, tendederos u otros elementos ubicados en balcones, terrazas y patios.

Ante una tormenta eléctrica, es importante permanecer en un lugar cerrado y alejarse de árboles y estructuras inestables. Foto: Unsplash

También conviene revisar que los desagües, canaletas y sumideros estén despejados para facilitar el escurrimiento del agua y evitar acumulaciones.

Si existe un pronóstico de tormentas fuertes, es aconsejable cargar los teléfonos celulares con anticipación y contar con elementos básicos como una linterna, agua potable y un botiquín de primeros auxilios.

Ante situaciones de mayor riesgo, el SMN también recomienda identificar previamente lugares seguros a los que se pueda acudir en caso de una eventual evacuación.

Qué hacer durante una tormenta

Una vez que comienza el temporal, la principal recomendación es permanecer en un lugar cerrado y seguro. El SMN aconseja mantenerse dentro de casas, escuelas, edificios públicos u otras construcciones cerradas y evitar las actividades al aire libre.

Las fuertes ráfagas pueden provocar la caída de ramas, postes, carteles y otros objetos. Foto: Pixabay.

También es importante mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan desprenderse o quebrarse debido a la intensidad del viento.

En caso de actividad eléctrica, se recomienda alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Además, no se debe permanecer en lugares abiertos como playas, ríos, lagunas o piletas, debido al riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Si la tormenta está acompañada por fuertes lluvias, también hay que prestar especial atención a posibles anegamientos y evitar circular por calles donde el agua haya comenzado a acumularse.

Qué no hacer durante un temporal

Hay algunas conductas que pueden aumentar considerablemente el riesgo durante una tormenta. Para ello, se recomienda:

  • No permanecer debajo de árboles para protegerse de la lluvia.
  • No realizar actividades deportivas o recreativas al aire libre.
  • No meterse en piletas, ríos, lagunas o el mar durante una tormenta eléctrica.
  • No acercarse a postes, cables o estructuras que puedan haber sido afectados por el viento.
  • No tocar artefactos eléctricos si están mojados o si hay agua en el ambiente.
  • No circular por calles anegadas, especialmente si se desconoce la profundidad del agua.
  • No sacar la basura cuando existe riesgo de lluvias intensas o fuertes ráfagas, ya que las bolsas pueden obstruir los desagües.

En situaciones de lluvias intensas, el SMN recomienda además alejarse de ríos, arroyos y zonas inundables y evitar ingresar en calles anegadas.

Durante una tormenta, se recomienda evitar ríos, lagunas, piletas y otras zonas expuestas al agua. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Qué hacer si hay granizo

Si el pronóstico anticipa la posibilidad de granizo, lo más seguro es permanecer bajo techo y alejarse de ventanas y superficies vidriadas.

En el caso de los vehículos, si todavía se está a tiempo de hacerlo, es conveniente estacionarlos en un lugar cubierto. Si el granizo comienza mientras se está circulando, se debe reducir la velocidad y buscar un sitio seguro donde detenerse, evitando detenerse debajo de árboles o estructuras inestables.

Cómo actuar si hay fuertes ráfagas de viento

Las ráfagas pueden provocar la caída de ramas, carteles, postes y otros objetos. Por eso, durante una tormenta es importante mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan desprenderse.

En el hogar, las aberturas deben permanecer cerradas y los objetos ubicados en espacios exteriores tienen que estar asegurados previamente.

Asegurar objetos ubicados en balcones, patios y terrazas es una de las medidas preventivas antes de un temporal. Foto: Pixabay.

Qué hacer si entra agua a la vivienda

Si el agua comienza a ingresar a una casa, una de las medidas recomendadas por el SMN es interrumpir el suministro eléctrico, siempre que pueda hacerse de manera segura.

También hay que evitar entrar en contacto con instalaciones o artefactos eléctricos mojados y alejarse de sectores donde el nivel del agua pueda aumentar rápidamente.

Cómo consultar las alertas del SMN

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional permite consultar las condiciones previstas para cada zona del país y conocer si existe una alerta vigente por tormentas, lluvias, vientos u otros fenómenos meteorológicos.

📌 Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN cuenta con una guía con recomendaciones para saber cómo actuar ante distintos fenómenos meteorológicos y reducir los riesgos. Consultá la guía completa del SMN sobre alertas meteorológicas .

Además de consultar el pronóstico, el SMN dispone de información de radares meteorológicos que permite observar la evolución de las precipitaciones y tormentas.

Ante un pronóstico de tormentas, la clave es anticiparse, permanecer en un lugar seguro y seguir las actualizaciones oficiales. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y una tormenta inicialmente moderada puede intensificarse en poco tiempo.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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