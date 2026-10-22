Alerta naranja por tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos en Buenos Aires: a qué hora llega el mal tiempo

Alerta por tormentas durante la llegada de El Niño. Foto: Unsplash

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias y fuertes vientos para diferentes sectores de Argentina durante este jueves. El mapa oficial muestra una extensa región bajo advertencia meteorológica, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se espera un aumento de la inestabilidad con el correr de las horas.

Según el pronóstico actualizado, las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque el período de mayor intensidad se concentraría durante la noche, con tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvias de hasta el 70%. El panorama de inestabilidad se extendería hasta el fin de semana, con nuevas precipitaciones previstas para el viernes 23, sábado 24 y parte del domingo 25 de octubre.

Mapa de alertas del SMN para este jueves 22. Foto: SMN.

Las zonas señaladas abarcan sectores de provincias como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, entre otras.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires: el pronóstico para este jueves 22 de octubre

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico anticipa una jornada con temperatura mínima de 15°C y máxima de 20°C, acompañada por un aumento progresivo de la nubosidad y la inestabilidad.

De acuerdo con los datos del SMN, las condiciones cambiarán principalmente durante la segunda mitad del jueves, cuando podrían comenzar las posibilidades de tormentas de entre el 40% y el 70%.

En consecuencia, las lluvias podrían comenzar después del mediodía, pero el período más complicado sería a partir de las 18 horas, cuando se prevé una mayor actividad eléctrica. Además, para la jornada se esperan vientos de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante las primeras horas del día.

Clima en Buenos Aires para este jueves 22. Foto: SMN.

Qué hacer si entra agua a la vivienda

Si el agua comienza a ingresar a una casa, una de las medidas recomendadas por el SMN es interrumpir el suministro eléctrico, siempre que pueda hacerse de manera segura.

También hay que evitar entrar en contacto con instalaciones o artefactos eléctricos mojados y alejarse de sectores donde el nivel del agua pueda aumentar rápidamente.

Cómo consultar las alertas del SMN

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional permite consultar las condiciones previstas para cada zona del país y conocer si existe una alerta vigente por tormentas, lluvias, vientos u otros fenómenos meteorológicos.

Además de consultar el pronóstico, el SMN dispone de información de radares meteorológicos que permite observar la evolución de las precipitaciones y tormentas.

Ante un pronóstico de tormentas, la clave es anticiparse, permanecer en un lugar seguro y seguir las actualizaciones oficiales. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y una tormenta inicialmente moderada puede intensificarse en poco tiempo.