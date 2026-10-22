Se vienen tormentas fuertes al AMBA: a qué hora empieza a llover y cuánto durará el mal tiempo

Llegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una nueva jornada de tormentas fuertes este jueves 22 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se intensificarán hacia la noche, mientras que el mal tiempo continuará de manera intermitente al menos hasta el domingo 25.

A qué hora empiezan las tormentas fuertes en el AMBA este jueves 22 de octubre

De acuerdo con el SMN, las primeras tormentas aisladas se esperan durante la tarde del jueves, entre las 12 y las 18 horas. Sin embargo, el período de mayor inestabilidad llegará durante la noche, cuando se pronostican tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Llegan las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 20 °C, con cielo mayormente nublado durante las primeras horas. Además, el pronóstico contempla ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Para la Ciudad de Buenos Aires también figura una alerta amarilla por tormentas entre las 18 y la medianoche del jueves. El aviso advierte sobre posibles precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en los sectores afectados.

Cuánto durarán las lluvias en Buenos Aires y cuándo mejorará el tiempo

La inestabilidad continuará después del jueves, aunque con precipitaciones de menor intensidad. Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias podrían mantenerse hasta la mañana del domingo 25 de octubre, por lo que el fin de semana estará marcado por condiciones cambiantes.

El panorama previsto para los próximos días es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 20 °C. Se esperan chaparrones durante la madrugada y la tarde, además de lloviznas por la mañana.

Sábado 24 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C. Habrá probabilidad de lloviznas durante toda la jornada y ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde y la noche.

Domingo 25 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C. Las lloviznas podrían presentarse durante las primeras horas, con una mejora gradual durante la tarde.

Lunes 26 de octubre: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Se espera cielo nublado, pero sin precipitaciones.

Martes 27 de octubre: mínima prevista de 13 °C y máxima de 21 °C, de acuerdo con los valores del pronóstico extendido.

De esta manera, el lunes sería el primer día sin lluvias después de cuatro jornadas con posibilidad de precipitaciones. También se espera un descenso de las temperaturas mínimas durante el fin de semana.

Pronóstico del jueves 22/10 al martes 27/10. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Qué precauciones recomienda el SMN ante las tormentas fuertes

Ante el pronóstico de tormentas y ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar las actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

También aconseja permanecer en lugares cerrados durante las tormentas eléctricas y evitar circular por calles inundadas. Las alertas deben consultarse antes de salir, ya que su alcance territorial y nivel de riesgo pueden cambiar con las actualizaciones oficiales.

La evolución del sistema meteorológico durante el jueves será determinante para conocer si las condiciones previstas para el viernes y el fin de semana se mantienen o presentan modificaciones.