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Lluvias de hasta 135 milímetros, un fin de semana inestable y mínimas de 8 grados: qué anticipa el pronóstico en plena primavera

El noreste argentino concentra los mayores acumulados, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana inestable y temperaturas cercanas a los 8 °C.

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El noreste argentino concentra los mayores acumulados, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana inestable y temperaturas cercanas a los 8 °C. Foto: NA.
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Las lluvias continuarán afectando a distintas regiones de Argentina hasta el próximo martes 27 con los mayores acumulados previstos en el noreste del país, especialmente en Misiones y Formosa. Según el modelo europeo ECMWF utilizado por Meteored, Posadas podría recibir alrededor de 135 milímetros y Formosa unos 105 milímetros durante el período comprendido entre el 21 y el 27 de octubre, mientras en paralelo, Capital Federal, el Conurbano Bonaerense y el interior de la Provincia enfrentarán un fin de semana con nuevas precipitaciones y un marcado descenso térmico: las mínimas podrían acercarse a los 8° y el tiempo comenzaría a mejorar desde el lunes 26.

Cuántos milímetros de lluvia se esperan hasta el martes 27 de octubre en Argentina

El informe del meteorólogo Leonardo De Benedictis, publicado por Meteored, advirtió que las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre la cuenca del Plata, especialmente en el este de Paraguay, el sur de Brasil y el noreste argentino.

Los acumulados estimados son:

  • Posadas, Misiones: alrededor de 135 mm.
  • Formosa: cerca de 105 mm.
  • Resistencia, Chaco: aproximadamente 60 mm.
  • Rosario, Santa Fe: alrededor de 20 mm.
  • Ciudad de Santa Fe: cerca de 10 mm.
  • Ciudad del Este, Paraguay: hasta 240 mm.
Lluvias, tormentas, clima.
Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

Cabe resaltar que las cifras representan estimaciones para varios días y pueden variar según la evolución de las tormentas. Los máximos previstos no deben interpretarse como lluvias uniformes sobre provincias enteras.

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El mayor aporte de agua sobre Paraguay y Brasil también mantiene bajo observación a los ríos argentinos. Según el Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná registra niveles elevados y podrían producirse nuevos repuntes en sectores del Alto Paraná y del Iguazú.

Lluvias durante el fin de semana: qué días lloverá y cuándo mejorará el tiempo en Buenos Aires

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tormentas del jueves 22 darán paso a condiciones variables durante el viernes 23 con abundante nubosidad y menor probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el sábado 24 volverán los chaparrones con mayor probabilidad durante la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Las actualizaciones del pronóstico también anticipan lluvias y lloviznas ocasionales para el domingo 25, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

La inestabilidad comenzaría a disminuir durante la noche del domingo, mientras que el lunes 26 se perfila como la primera jornada con condiciones más estables en Capital Federal y alrededores.

La mejora también aparece reflejada en el pronóstico actualizado para el martes 27, que anticipa una jornada mayormente nublada, pero con baja probabilidad de lluvia durante el día. Esta evolución no será igual en el noreste argentino, donde los acumulados previstos hasta el martes continuarán alimentando los sistemas fluviales.

Cuándo llega el bajón de temperatura y cuántos grados hará en el AMBA

Junto con las precipitaciones, el descenso de temperatura será uno de los cambios más notorios del fin de semana. El ingreso de aire más frío y el predominio de vientos del sudeste favorecerán marcas inferiores a las habituales para octubre.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico actualizado presenta las siguientes temperaturas máximas:

  • Viernes 23: 21 °C.
  • Sábado 24: 18 °C.
  • Domingo 25: 16 °C.
  • Lunes 26: 17 °C.
  • Martes 27: 19 °C.
Lluvias, tormentas, clima.
Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

El momento más frío llegaría entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Para el territorio porteño, se estiman temperaturas cercanas a los , mientras algunos sectores del conurbano podrían registrar valores incluso menores.

Como referencia, Meteored señala que la temperatura máxima promedio de octubre en Buenos Aires es de 22,6 °C. Esto significa que el domingo podría presentar una máxima aproximadamente 6,6°, inferior a ese valor.

La tendencia indica que el alivio de las lluvias llegará acompañado por una mañana fría antes de una recuperación gradual de las temperaturas. Tanto los acumulados como los horarios de precipitación deberán seguirse mediante las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y del INA.

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