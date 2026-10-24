Inundaciones en Chaco y Corrientes: hay más de 1.700 evacuados y alertan por nuevas tormentas

Inundación en Corrientes y Chaco Foto: Captura

Las inundaciones que afectan a Chaco y Corrientes mantienen en alerta a las autoridades, debido a que la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, sumada a las precipitaciones registradas en los últimos días, obligó a cientos de familias a abandonar sus hogares y motivó el despliegue de operativos de asistencia en las zonas más comprometidas.

El escenario se desarrolla en medio de los fenómenos climáticos provocados por El Niño, que modificó los patrones de las lluvias en estas provincias y, mientras continúa el seguimiento de los ríos, los organismos de emergencia coordinan tareas de prevención y asistencia, ante la posibilidad de nuevas tormentas durante el fin de semana.

Inundaciones en Chaco y Corrientes Foto: x

Inundaciones en Chaco: más de 1.100 personas debieron dejar sus hogares

La provincia del Chaco enfrenta las consecuencias de la crecida del río Paraná y de las precipitaciones recientes. Según informó la secretaria de Coordinación de Gabinete provincial, Carolina Meiriño, 913 personas fueron evacuadas y otras 281 abandonaron sus viviendas por sus propios medios. En total, son 1.194 personas desplazadas.

Una de las localidades más afectadas es Barranqueras, en el área metropolitana de Resistencia. Allí, 251 personas debieron dejar sus casas, mientras que el Paraná alcanzó los 7,27 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 6,50 metros.

En Puerto Vilelas, el intendente Marcelo González estimó que alrededor de 350 familias atravesaban dificultades por la combinación de las lluvias y el avance del agua. La emergencia también repercute en la actividad ganadera, debido a las complicaciones para mantener a los animales en zonas de islas y terrenos bajos.

Inundación en Corrientes y Chaco

A este panorama se suma la posibilidad de nuevas tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte del territorio chaqueño, ante el riesgo de fenómenos intensos que podrían agravar las condiciones en las áreas afectadas.

Corrientes: la crecida del Paraná y el Uruguay mantiene en alerta a las localidades ribereñas

La situación también es compleja en Corrientes, donde más de 550 personas fueron evacuadas o se auto evacuaron debido al avance del agua, según los datos difundidos por AIRE de Santa Fe.

En la capital provincial, el río Paraná llegó a los 7,43 metros, por encima del nivel de evacuación de seis metros. En Itatí superó los ocho metros, mientras que en Paso de la Patria alcanzó los 7,79 metros.

Las crecidas también afectan a sectores ubicados sobre el río Uruguay. En Paso de los Libres, el aumento del nivel del agua generó preocupación en las zonas cercanas a la costa.

Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran las lluvias abundantes en las cuencas altas, especialmente en Brasil, que incrementan el volumen de agua que llega a los principales cursos fluviales de la región.

Frente a la emergencia, las autoridades provinciales y nacionales mantienen operativos de asistencia, prevención y monitoreo. La Agencia Federal de Emergencias trabaja en coordinación con los organismos provinciales y las fuerzas federales, mientras que Prefectura Naval Argentina participa en tareas de apoyo a las comunidades ribereñas y distribución de elementos esenciales.

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Cómo estará el clima en Corrientes y Chaco

Para este domingo se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana, con algunos períodos de sol hacia la tarde en las capitales de ambas provincias. El pronóstico consultado indica una baja probabilidad de precipitaciones para Resistencia y Corrientes capital.

En Resistencia, Chaco, se prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. El cielo estará nublado durante buena parte de la mañana, con una mejora gradual hacia la tarde. La probabilidad de lluvias será cercana al 4% durante el día.

En Corrientes capital, también se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. La jornada comenzará con nubosidad y se anticipan algunos períodos de sol durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 4%.

Aunque no se esperan lluvias para las próximas 24 horas, en las zonas inundadas, será importante seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y las actualizaciones de Defensa Civil.