Chau paraguas: día por día, cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con jornadas con temperaturas de 30 °C. Conocé los detalles y las recomendaciones.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 17 de noviembre de 2025, 10:28
Chau paraguas: cómo estará el clima en el AMBA esta semana
Chau paraguas: cómo estará el clima en el AMBA esta semana Foto: NA

Luego de un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para esta semana que coemienza.

Desde el organismo señalaron que la temperatura de este lunes oscilará entre 11° C y 24° C, con el cielo despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde.

Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA
Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico extendido del clima para el AMBA

  • Martes 18 de noviembre: la temperatura máxima llegará a los 30º C en otra jornada de calor, con un cielo ligeramente nublado por la mañana, nubosidad parcial en la tarde.
  • Miércoles 19 de noviembre: se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con una mínima de 17º C y 26º C de máxima, sin lluvias previstas para esa fecha.
  • Jueves 20 de noviembre: habrá nubosidad en aumento y vientos más intensos, con una mínima de 16º C y máxima de 25º C. Por la tarde, se estima entre un 42% y 50% de probabilidad de precipitaciones.
  • Viernes 21 de noviembre: las condiciones mejoran con un cielo algo nublado, con 13º C de mínima y 22º C de máxima.

En cambio, respecto a las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, hay siete provincias con diferentes niveles de alertas por vientos: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Informarse por las autoridades.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.