Chau paraguas: día por día, cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con jornadas con temperaturas de 30 °C. Conocé los detalles y las recomendaciones.
Luego de un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para esta semana que coemienza.
Desde el organismo señalaron que la temperatura de este lunes oscilará entre 11° C y 24° C, con el cielo despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde.
El pronóstico extendido del clima para el AMBA
- Martes 18 de noviembre: la temperatura máxima llegará a los 30º C en otra jornada de calor, con un cielo ligeramente nublado por la mañana, nubosidad parcial en la tarde.
- Miércoles 19 de noviembre: se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con una mínima de 17º C y 26º C de máxima, sin lluvias previstas para esa fecha.
- Jueves 20 de noviembre: habrá nubosidad en aumento y vientos más intensos, con una mínima de 16º C y máxima de 25º C. Por la tarde, se estima entre un 42% y 50% de probabilidad de precipitaciones.
- Viernes 21 de noviembre: las condiciones mejoran con un cielo algo nublado, con 13º C de mínima y 22º C de máxima.
En cambio, respecto a las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, hay siete provincias con diferentes niveles de alertas por vientos: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.