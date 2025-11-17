Chau paraguas: día por día, cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con jornadas con temperaturas de 30 °C. Conocé los detalles y las recomendaciones.

Chau paraguas: cómo estará el clima en el AMBA esta semana Foto: NA

Luego de un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para esta semana que coemienza.

Desde el organismo señalaron que la temperatura de este lunes oscilará entre 11° C y 24° C, con el cielo despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde.

Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico extendido del clima para el AMBA

Martes 18 de noviembre : la temperatura máxima llegará a los 30º C en otra jornada de calor, con un cielo ligeramente nublado por la mañana, nubosidad parcial en la tarde.

Miércoles 19 de noviembre : se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con una mínima de 17º C y 26º C de máxima, sin lluvias previstas para esa fecha.

Jueves 20 de noviembre : habrá nubosidad en aumento y vientos más intensos, con una mínima de 16º C y máxima de 25º C. Por la tarde, se estima entre un 42% y 50% de probabilidad de precipitaciones.

Viernes 21 de noviembre: las condiciones mejoran con un cielo algo nublado, con 13º C de mínima y 22º C de máxima.

En cambio, respecto a las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, hay siete provincias con diferentes niveles de alertas por vientos: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes