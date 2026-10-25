Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h: qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN

Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h.

El clima en Buenos Aires comenzará a mejorar después de un domingo fresco, con abundante nubosidad y posibilidades de lluvias durante la mañana.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las precipitaciones desaparecerían desde el lunes y las temperaturas subirían progresivamente hasta alcanzar una máxima de 23 °C el miércoles 28. Para el resto de la semana se prevé tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires y cómo estará el lunes 26 de octubre

El SMN prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana del domingo.

Para la tarde y la noche, las probabilidades de lluvia descienden a valores de entre el 0% y el 10%, por lo que se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

El lunes 26, el panorama será diferente: no se esperan lluvias durante la madrugada, la mañana ni la tarde, mientras que durante la noche la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10%.

La jornada comenzará con una mínima de 9 °C y alcanzará una máxima de 18 °C. El cielo presentará nubosidad variable, con algunos momentos de sol, mientras que el viento soplará principalmente desde el sector oeste.

Pronóstico extendido en Buenos Aires. Foto: GCBA

Pronóstico extendido en Buenos Aires: temperaturas y lluvias hasta el sábado 31

De acuerdo con los datos publicados por el SMN, el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una semana con temperaturas en ascenso, nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones:

Domingo 25: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C. Posibles lluvias durante la mañana, con mejoras hacia la tarde y la noche.

Lunes 26 : mínima de 9 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

Martes 27 : mínima de 12 °C y máxima de 21 °C. Nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

Miércoles 28: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Jueves 29: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C. Nubosidad variable y tiempo estable.

Viernes 30: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Sábado 31: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y condiciones favorables para actividades al aire libre.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

El miércoles 28 sería el día más cálido de la semana, con una máxima de 23 °C. Desde el jueves, las temperaturas se mantendrían estables, con máximas de 22 °C y mínimas de 15 °C hasta el sábado.

Según el pronóstico del SMN, no se esperan lluvias significativas desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de octubre, aunque las condiciones podrían modificarse con las próximas actualizaciones.