Lluvias en Buenos Aires: cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

El Visor Hidrometeorológico muestra cuánto llovió en tu ciudad. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La provincia de Buenos Aires lanzó el Visor Hidrometeorológico, un mapa de lluvias gratuito que permite consultar cuánto llovió en distintas localidades bonaerenses, además de conocer los niveles de ríos y arroyos.

La herramienta fue presentada por las autoridades provinciales en Bragado y reúne información de 150 estaciones de monitoreo para facilitar el seguimiento de las condiciones meteorológicas y prevenir riesgos hídricos.

Cómo consultar cuánto llovió en tu ciudad con el nuevo mapa de Buenos Aires

El sistema fue desarrollado a través de la Autoridad del Agua (ADA) y el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH). Cualquier persona puede acceder gratuitamente desde una computadora, tablet o teléfono celular, sin necesidad de crear una cuenta.

Para conocer las precipitaciones registradas en una localidad, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial public-map-simparh.ada.gba.gov.ar Seleccionar el filtro “Partido”, ubicado en el menú lateral izquierdo. Elegir el municipio que se desea consultar. Hacer clic sobre alguna de las estaciones disponibles en el mapa. Revisar los registros de precipitaciones y las demás variables que mida esa estación.

Así es el Visor Hidrometeorológico de Buenos Aires. Foto: Captura

El visor también permite filtrar por cuenca hidrográfica y red de monitoreo. Si una localidad no dispone de una medición específica, se pueden consultar estaciones cercanas, teniendo presente que las precipitaciones pueden variar entre diferentes puntos de un mismo partido.

Qué información sobre lluvias, ríos y arroyos muestra el Visor Hidrometeorológico

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, la plataforma integra datos de 150 estaciones de monitoreo y alcanza a los 135 municipios de la provincia. De ese total, 42 estaciones son de gestión provincial, mientras que las restantes pertenecen a redes asociadas de organismos públicos y privados.

Dependiendo de su equipamiento, los dispositivos registran precipitaciones, temperatura, humedad, presión atmosférica, caudales, niveles de ríos y arroyos y profundidad de las napas subterráneas.

Un dato útil para interpretar las mediciones es que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua acumulado sobre cada metro cuadrado de superficie. Por lo tanto, un registro de 40 milímetros representa 40 litros por metro cuadrado durante el período medido.

La plataforma integra datos de 150 estaciones de monitoreo y alcanza a los 135 municipios de la provincia. Foto: NA.

Cada cuánto se actualizan los datos y cómo descargar los registros de los últimos siete días

La mayoría de las estaciones de la Red ADA transmite información cada 15 minutos a una hora, siempre que exista conexión de telefonía celular o satelital. La frecuencia puede variar según el dispositivo y la red utilizada.

Además, el visor incluye las funciones “Generar Gráficos” y “Descargar Reportes”, que permiten seleccionar estaciones, sensores y períodos de consulta. Los usuarios pueden exportar la información en formato Excel, aunque la versión pública limita el acceso a los registros de los últimos siete días.

La Autoridad del Agua advierte que algunas mediciones transmitidas en tiempo real todavía deben atravesar procesos de validación técnica, por lo que pueden presentar anomalías. Estos registros permiten seguir las condiciones observadas, pero no reemplazan los pronósticos ni las alertas oficiales.

La Provincia prevé ampliar progresivamente la red hasta alcanzar 250 estaciones entre 2026 y 2030, con el objetivo de mejorar el monitoreo y la prevención de inundaciones.