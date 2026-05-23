Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 11 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol17:51
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:45 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 11° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Este 5 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.