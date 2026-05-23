Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 24 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:31
Puesta del sol17:27
Horas de luz7h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:31 y se pone a las 17:27, dando aproximadamente 7h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 10 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 10 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Niebla
24:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.