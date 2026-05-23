Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

El pronóstico para Santiago del Estero este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:55 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.