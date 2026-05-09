Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 23 - 43 km/h
Lluvia
90% 0.5 mm
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 18 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:34 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 18 - 37 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Oeste 19 - 37 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Oeste 18 - 37 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Oeste 19 - 36 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 23 - 43 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 25 - 47 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Suroeste 21 - 48 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° 10° Suroeste 23 - 47 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 11° Suroeste 23 - 47 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Suroeste 25 - 52 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Suroeste 23 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Suroeste 22 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Suroeste 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 14 - 33 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.