El tiempo en Buenos Aires hoy, 9 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 9 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:01
|Horas de luz
|10h 27m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|53%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:34 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|7°
|4°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 37 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|6°
|3°
|Oeste 19 - 37 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 37 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|8°
|5°
|Oeste 19 - 36 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|9°
|6°
|Suroeste 23 - 43 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|9°
|6°
|Suroeste 25 - 47 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|10°
|10°
|Suroeste 21 - 48 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|10°
|10°
|Suroeste 23 - 47 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|11°
|11°
|Suroeste 23 - 47 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|11°
|11°
|Suroeste 25 - 52 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Suroeste 22 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|13°
|13°
|Suroeste 18 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|11°
|11°
|Suroeste 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Suroeste 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|10°
|10°
|Suroeste 18 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|7°
|Suroeste 17 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|6°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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