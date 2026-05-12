Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 13 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Aguanieve con cielo cubierto
Viento
Suroeste 12 - 41 km/h
Lluvia
80% 0.6 cm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 5 - 25 km/h
Lluvia
80% 0.9 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 4 - 19 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 7 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:13
Puesta del sol17:44
Horas de luz8h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:13 y se pone a las 17:44, dando aproximadamente 8h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 7 - 32 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Suroeste 16 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -1° -1° Suroeste 18 - 55 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
03:00 Suroeste 16 - 54 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
04:00 -1° -1° Suroeste 12 - 50 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
05:00 Suroeste 12 - 42 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
06:00 Suroeste 14 - 45 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
07:00 Suroeste 12 - 45 km/h 60% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
08:00 Suroeste 9 - 41 km/h 70% 0.3 cm Aguanieve con cielo cubierto
09:00 Suroeste 12 - 41 km/h 80% 0.6 cm Aguanieve con cielo cubierto
10:00 Suroeste 16 - 48 km/h 90% 0.6 cm Aguanieve con cielo cubierto
11:00 Suroeste 16 - 52 km/h 80% 0.6 cm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 15 - 52 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 13 - 48 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 12 - 43 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 7 - 40 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 4 - 30 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 5 - 25 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Suroeste 5 - 26 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 3 - 25 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 1 - 23 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 1 - 20 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 4 - 19 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 5 - 20 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 6 - 22 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.