Nevada en distintas partes del país. Foto: Freepik.

El invierno llegó para quedarse y ya se empieza a sentir con fuerza en el extremo sur del país y la provincia de Ushuaia se prepara para una jornada marcada por la nieve. Para este martes 12 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas intensas en distintos sectores de la provincia y zonas cercanas.

Según informó el organismo, la nieve podría ser intensa y generar importantes acumulaciones en cuestión de horas. Además, en algunos sectores, la nieve podría mezclarse con lluvia, generando complicaciones para transitar tanto en rutas como en calles de la ciudad.

Alerta amarilla por nevadas en Ushuaia. Foto: SMN.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las rutas antes de viajar y manejar con extrema precaución. También sugirieron llevar abrigo, alimentos y elementos de emergencia ante posibles demoras ocasionadas por las condiciones climáticas.

La alerta amarilla indica fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes temporales y afectar actividades cotidianas, especialmente en caminos y sectores de montaña.

Mientras tanto, Ushuaia vuelve a cubrirse de blanco y ofrece una postal típica del invierno fueguino, anticipando la llegada de las bajas temperaturas en el sur argentino.

Nevadas en Ushuaia. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Semana fresca en el AMBA: cómo siguen las temperaturas, con mañanas frías y tardes templadas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana con un patrón térmico estable y bien definido: mañanas frías y tardes templadas, sin sobresaltos ni cambios bruscos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantienen dentro de un rango otoñal típico, con mínimas que arrancan entre los 8 y 12 °C y máximas que oscilan entre los 15 y 20 grados, favorecidas por condiciones de tiempo seco y cierta estabilidad atmosférica.

Expertos señalan que este comportamiento responde a la presencia de aire fresco persistente en capas bajas, combinado con momentos de mayor insolación que permiten una recuperación parcial del termómetro durante la tarde. Aunque el frío se hace sentir al amanecer, especialmente en el conurbano, la evolución diaria muestra un clima equilibrado, sin extremos, que invita a seguir de cerca cómo se moverán las temperaturas día por día y en qué jornadas se sentirá con mayor claridad ese contraste térmico.

Martes 12 de mayo, el día más templado con máximas cercanas a 20 °C

Dentro de una semana marcada por mañanas frías y estabilidad térmica, este martes 12 de mayo se perfila como el día más templado. La temperatura máxima podría acercarse a los 20 °C, favorecida por una mayor presencia de sol y un contexto atmosférico más estable. Será la jornada con mejor recuperación térmica durante la tarde, aunque el amanecer seguirá siendo fresco, en línea con el patrón general de la semana.

Cabe señalar que este leve repunte no implica un cambio de tendencia climática, sino una variación dentro de un mismo esquema otoñal. En esa línea, la jornada ofrece una pausa más agradable en medio de una seguidilla de días frescos, ideal para actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por nevadas