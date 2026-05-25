Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.