Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Norte 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 2 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol17:50
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:46 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Norte 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Norte 5 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Norte 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Norte 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.