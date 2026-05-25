Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:50 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Este 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sureste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.