Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:56 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Este 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sureste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Este 3 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Este 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.