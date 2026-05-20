Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

El pronóstico para Buenos Aires este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 15 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol17:53
Horas de luz10h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:42 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 10° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sur 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.