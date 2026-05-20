Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Tucumán este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 5 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 5 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:55 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 20 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Neblina
07:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 0 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sur 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.