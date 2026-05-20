Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

El pronóstico para Santiago del Estero este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:53 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 1 - 10 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 1 - 12 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.